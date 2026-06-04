Bayer-Aktie wackelt trotz Tagesplus

Droht wegen Glyphosat der nächste Rückschlag? 04.06.2026, 16:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bayer
© Bild von Bayer AG
Beim Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern Bayer erleben Anleger derzeit eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Obwohl die Aktie im aktuellen Donnerstagshandel eine spürbare Gegenbewegung nach oben zeigt und zulegen kann, bleibt das übergeordnete Marktumfeld von tiefen Zweifeln geprägt. Frühere Kursgewinne des DAX-Titels sind in den vergangenen Monaten fast vollständig verpufft. Der Grund für die anhaltend nervöse Stimmung auf dem Parkett sind neue, unvorhergesehene Entwicklungen und Unsicherheiten im langjährigen Glyphosat-Rechtsstreit.
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Neuer Richter schürt Skepsis bei Vergleichsplänen
Im Zentrum der Sorgen steht eine organisatorische Veränderung bei den US-Gerichtsverfahren: Die Zuständigkeit für das geplante Vergleichsverfahren wurde von Missouri an ein Bundesgericht in Kalifornien übertragen. Diese personelle Rochade stufen Marktbeobachter als erhebliches Risiko für Bayer aus. Der nun zuständige Bundesrichter hat in der Vergangenheit bereits einen ähnlichen Vergleichsvorschlag von Bayer kritisch beurteilt und letztlich abgewiesen. Die Hoffnung auf eine schnelle Befriedung erhält damit einen deutlichen Dämpfer.

Wissenschaftlicher Streit gefährdet EU-Zulassung
Zusätzliche Unruhe kommt von der regulatorischen Front in Europa. Eine zentrale wissenschaftliche Untersuchung, die eine krebserregende Wirkung des Wirkstoffs verneinte, wurde von einer Fachzeitschrift wegen Zweifeln an der Belastbarkeit zurückgezogen. Da zudem führende Wissenschaftler eine Überprüfung der Zulassungsfristen fordern, wächst das Risiko für das Agrargeschäft.

Operativer Sprung nach vorn und optimistische Analysten
Dem juristischen Dauerdruck steht eine starke operative Entwicklung gegenüber. Bayer ist mit einem Umsatzplus und einer verbesserten Marge solide gestartet. Dank eines höheren Nettogewinns hob die Konzernleitung die Jahresziele leicht an. Auch Marktbeobachter blicken primär auf diese Erfolge: Die Mehrheit der Analysten bewertet den Wachstumspfad positiv und sieht den fairen Wert deutlich über aktuellen Notierungen.

Einstiegschance oder unkalkulierbares Risiko?
Das Zusammenspiel aus starken Geschäftszahlen und ungelösten Rechtsrisiken spaltet den Markt. Während die angehobene Prognose für Zuversicht sorgt, mahnen die unberechenbaren US-Gerichtsentscheidungen zur Vorsicht. Ob sich das Papier nachhaltig stabilisieren kann, bleibt offen. Wer das spezifische Risiko der Leverkusener meiden möchte, dem bietet sich als Alternative eine breitere Streuung über Branchen-ETFs an.

Bn-Redaktion/js
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