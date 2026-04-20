Europa-Börsen knicken ein

Trump-Aussagen und Hormus-Blockade belasten die Marktstimmung 20.04.2026, 19:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Dax
© Bild von Leonhard Niederwimmer auf Pixabay
Nach der fulminanten Erholung zum Ende der vergangenen Woche ist die Zuversicht an den europäischen Aktienmärkten am Montag jäh verflogen. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts im Nahen Osten erhielt einen herben Dämpfer, was die wichtigsten Indizes tief ins Minus drückte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 musste einen Verlust von 1,24 % hinnehmen und rutschte mit einem Schlussstand von 5.982,63 Punkten wieder unter die psychologisch wichtige 6.000er-Marke.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SMI 13.295,01 PKT -0,52 % Ariva Indikation
DAX 24.432,90 PKT -0,83 % Ariva Indikation
E-Stoxx 50 5.990,73 PKT -0,81 % Ariva Indikation
FTSE 100 10.614,77 PKT -0,80 % Ariva Indikation

Eskalation statt Entspannung: Die Waffenruhe wackelt
Auslöser für die schlechte Stimmung waren Aussagen aus dem Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump bezeichnete eine Verlängerung der am Mittwoch auslaufenden Waffenruhe als „sehr unwahrscheinlich“. Zudem erwies sich die kurzzeitige Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus als bloßes Strohfeuer. Während Teheran die Aufhebung der US-Seeblockade als Bedingung für weitere Verhandlungen fordert, bleibt Washington hart: Die Blockade bleibt bestehen, bis eine finale Einigung erzielt ist. Diese diplomatische Sackgasse schürte bei den Anlegern die Angst vor einer erneuten militärischen Eskalation und langanhaltenden Störungen der globalen Handelsrouten.

Ölwerte stützen London – SMI und DAX unter Druck
In Europa zeigten sich regionale Unterschiede bei den Verlusten. Während der Schweizer SMI um 1,06 % nachgab, hielten sich die Abschläge beim britischen FTSE 100 mit einem Minus von 0,55 % vergleichsweise in Grenzen. Der Londoner Leitindex profitierte dabei von seinem hohen Anteil an Rohstoffwerten: Die steigenden Ölpreise, getrieben durch die drohende Schließung der Straße von Hormus, stützten die Kurse von Branchenriesen wie BP und Shell. Am deutschen Markt herrschte hingegen Skepsis vor, da die hiesige Industrie besonders empfindlich auf steigende Energiekosten und unsichere Exportwege reagiert.

Die Nervosität kehrt zurück
Der heutige Handelstag hat deutlich gemacht, wie fragil das aktuelle Marktumfeld ist. Die Gewinne vom Freitag wurden fast vollständig ausradiert, da die Märkte nun wieder ein „High-Risk“-Szenario für die kommenden Tage einpreisen. Bis zum Ablauf der Waffenruhe am Mittwoch dürfte die Volatilität extrem hoch bleiben. Investoren halten sich mit Neukäufen zurück und warten händeringend auf ein klares Signal aus Teheran oder Washington – doch vorerst dominiert die Angst vor dem Scheitern der Diplomatie.

Bn-Redaktion/js
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