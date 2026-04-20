Zahlen lassen Aktie eskalieren

Aixtron – Wie weit kann das jetzt gehen? 20.04.2026, 10:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zahlen lassen Aktie eskalieren: Aixtron – Wie weit kann das jetzt gehen?
© AIXTRON 2026 / Hauptsitz Herzogenrath, Deutschland
Die Aixtron-Aktie pulverisierte in den letzten Tagen zwei markante Widerstände. Die fulminante Rallye der letzten Monate fand daraufhin ihre spektakuläre Fortsetzung. Dabei muss es nicht bleiben, denn die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie eskalierte trotz schwieriger Großwetterlage vollends!
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Aixtron – Zahlen lassen Aktie eskalieren

Unsere letzte Kommentierung zur Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) überschrieben wir an dieser Stelle am 04. April mit „Steht die beeindruckende Rallye vor dem Ende?“. Damals limitierte noch der zentral Widerstandsbereich um 35 Euro bis 40 Euro die Aktie. Dieser wurde zwischenzeitlich pulverisiert. Maßgeblichen Anteil daran hatten die kürzlich präsentierten vorläufigen Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Die vollständigen Zahlen werden am 30. April veröffentlicht. 

Aixtron Aktienchart

Aixtron gab den vorläufigen Umsatz im ersten Quartal mit 59 Mio. Euro an, nach 112,5 Mio. Euro im 1. Quartal 2025. Die 59 Mio. Euro liegen innerhalb der Prognose von 65 Mio. Euro +/- 10 Mio. Euro. Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) wurde mit -22 Mio. Euro vermeldet, nach +3,3 Mio. Euro in Q1 / 2025. Der Auftragseingang stieg im 1. Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal um 30 Prozent auf 171 Mio. Euro. 

Aixtron erhöhte zudem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 560 Mio. Euro +/- 30 Mio. Euro. Zuvor ging der Konzern von einem Umsatz in 2026 in Höhe 520 Mio. Euro +/- 30 Mio. Euro. Der Markt feierte die Zahlen bzw. die Prognoseanhebung. 

Aixtron gab kurz danach eine Kapitalmaßnahme bekannt, die hatte aber nur temporären Einfluss auf die Kursentwicklung der Aktie hatte. Die Aktie setzte übergeordnet ihren Weg nach oben fort und löste sich am Freitag vom markanten Widerstandsbereich von 40 Euro.  

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Aixtron muss das Momentum auf der Oberseite hochhalten. Eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in Richtung 50 Euro sollte nicht überraschen. Die Gefahr plötzlich einsetzender Gewinnmitnahmen ist nicht zu unterschätzen. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer auf 40 Euro begrenzt. Sollte es für Aixtron allerdings unter die 35 Euro gehen, wäre Obacht geboten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie und das Kursziel von 36,5 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ebenfalls ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 33 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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