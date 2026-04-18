Deutsches Starlink

Neuer Musk-Konkurrent? 18.04.2026, 17:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Satellit im Orbit
© Bild von NASA-Imagery auf Pixabay
Ein genehmigtes Joint Venture und ein potenzieller Milliardenauftrag könnten Rheinmetall neuen Schub verleihen – und den Konzern erstmals ernsthaft in den Wettbewerb um satellitengestützte Kommunikation bringen. Doch kurzfristig bleibt das Umfeld angespannt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
OHB 299,75 EUR -0,50 % Lang & Schwarz
Rheinmetall 1.498,10 EUR -0,32 % Lang & Schwarz

Kartellamt ebnet den Weg


Das Bundeskartellamt hat grünes Licht gegeben: Rheinmetall darf gemeinsam mit dem Raumfahrtkonzern OHB ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um sich für einen der größten Bundeswehr-Aufträge der kommenden Jahre zu positionieren. Im Zentrum steht der Ausbau militärischer Satellitenkommunikation – ein Projekt, das Branchenkreisen zufolge ein Volumen von über 10 Milliarden Euro erreichen könnte.


Satellitenkonstellation als strategischer Hebel


Konkret geht es um den Aufbau einer modernen Satellitenkonstellation im niedrigen Erdorbit – ein Bereich, in dem bislang vor allem Anbieter wie SpaceX mit seinem Starlink-Netz dominieren. Ziel ist es, bis 2029 erste operative Fähigkeiten bereitzustellen, die eine sichere Echtzeitkommunikation im Einsatz ermöglichen. Rheinmetall bringt dabei seine Expertise in digitalen Netzwerken und Nutzersystemen ein, während OHB die Satelliten sowie die Bodeninfrastruktur verantwortet. Gemeinsam sollen sie als Hauptauftragnehmer auftreten – ein strategischer Schritt, der Rheinmetalls Rolle über klassische Rüstung hinaus erweitert.


Zwischen Börsenschwäche und langfristiger Fantasie


Doch trotz dieser Perspektive zeigt sich kurzfristig Gegenwind: Analysten verweisen auf eine schwache erste Jahreshälfte im Rüstungssektor. Niedrige Gewinne und eine angespannte Liquiditätsentwicklung prägen traditionell den Jahresauftakt. Auch die Kurse vieler Branchenwerte haben zuletzt nachgegeben. Dennoch bleibt der langfristige Investmentcase intakt: Die britische Investmentbank Barclays bestätigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2.125 Euro. Besonders im Fokus steht weiterhin der Bereich Luftverteidigung – ein Segment, in dem Rheinmetall stark positioniert ist.


Satellitenauftrag als möglicher Kurstreiber

Die Aktie bewegt sich aktuell deutlich unter den jüngsten Hochs, was Raum für Spekulationen lässt: Wird der mögliche Satellitenauftrag zum nächsten Kurstreiber – und damit zum Einstieg in einen Markt, der bislang von Playern wie Starlink geprägt ist – oder bleibt er vorerst nur eine Option unter vielen?

Zwischen kurzfristiger Schwäche und langfristigen Milliardenchancen stellt sich die entscheidende Frage: Wann schlagen sich solche Großprojekte tatsächlich im Kurs nieder?


Das sagt die Community


In Diskussionsforen überwiegt vorsichtiger Optimismus. Viele Anleger sehen im Satellitenprojekt einen strategischen Meilenstein und sprechen von einer „neuen Dimension“ für Rheinmetall. Gleichzeitig wird kritisch angemerkt, dass solche Großaufträge oft Jahre bis zur Realisierung benötigen. Einige Investoren bleiben daher abwartend und verweisen auf die zuletzt schwankende Kursentwicklung sowie die hohe Bewertung.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
2 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
5 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
6 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
30%-Warnung schockt Anleger: Ist Microsoft überbewertet?

14:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa: Befreiungsschlag im x-ten Anlauf? Jetzt gilt es…

8:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax geht mit einem gewaltigen Knall ins Wochenende: E.ON – Gegen …

8:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordgewinne treffen auf Nasdaq-Druck: Kann DeFi Technologies die …

Gestern 17:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BP-Aktie rutscht ab: Schulden-Sorgen und bröckelnde Ölpreise …

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Beyond Meat unter Schock: Rettet der New-York-Deal die Aktie vor dem…

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA: Viel Nachfrage, aber wo bleibt der Umsatz?

Gestern 12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RENK: Gewinn explodiert, doch Cashflow enttäuscht

Gestern 12:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer