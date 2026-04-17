Beyond Meat unter Schock

Rettet der New-York-Deal die Aktie vor dem Delisting? 17.04.2026, 17:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vegan
© Foto von Samuel Regan-Asante auf Unsplash
Der einstige Börsenliebling Beyond Meat steht mit dem Rücken zur Wand. Zwar feiert die Aktie am Freitag einen massiven Kurssprung von über 22 %, doch der Grund zur Freude ist getrübt. Während ein neuer Vertriebsdeal in New York für kurzzeitige Euphorie sorgt, kämpft das Unternehmen verzweifelt gegen den Rauswurf von der Börse. Die Aktie notiert trotz der Rallye weiterhin gefährlich nahe an der psychologischen Ein-Dollar-Marke.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Beyond Meat 0,77795 EUR +15,63 % Baader Bank

Protein-Drinks statt Fake-Burger: Die neue Strategie
Beyond Meat versucht den Befreiungsschlag durch Diversifikation. Mit dem neuen Partner Big Geyser, dem größten Getränkeverteiler New Yorks, bringt das Unternehmen seine neue Produktlinie „Beyond Immerse“ in über 26.000 Verkaufsstellen.

Das Produkt: Ein pflanzliches Proteingetränk auf Erbsenbasis.

Das Ziel: Weg vom Image der „hochverarbeiteten“ Fleischalternative, hin zu einem sauberen Gesundheits-Image.

Zusätzlich setzt CEO Ethan Brown auf „Beyond Ground“, ein neues Produkt auf Favabohnen-Basis, um die schwächelnden Absätze im Kernsegment zu stützen.

Das Ultimatum: Die 1-Dollar-Hürde
Trotz des aktuellen Kursanstiegs auf rund 0,96 US-Dollar bleibt die Lage prekär. Da die Aktie über einen längeren Zeitraum unter der Marke von einem Dollar notierte, hat die Börsenaufsicht bereits eine Warnung ausgesprochen. Bis zum 31. August muss Beyond Meat es schaffen, den Kurs an zehn aufeinanderfolgenden Tagen über einen Dollar zu hieven. Gelingt dies nicht, droht das Delisting – der Ausschluss vom regulären Handel, was für viele institutionelle Anleger ein klares Verkaufssignal wäre.

Analysten bleiben gnadenlos
Die Skepsis der Profis ist trotz des New-York-Deals ungebrochen. Keine einzige Bank empfiehlt die Aktie derzeit zum Kauf; das durchschnittliche Kursziel liegt mit 0,66 Dollar weit unter dem aktuellen Niveau. Barclays stufte den Titel jüngst sogar auf ein Ziel von nur 0,50 Dollar herab. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der heutige Kurssprung stark von spekulativen Kräften (Meme-Stock-Movement) getrieben ist. Ohne eine fundamentale Verbesserung der Quartalszahlen bleibt Beyond Meat ein hochriskantes Investment an der Kante zum Abgrund.

Bn-Redaktion/js
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