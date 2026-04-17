BP-Aktie rutscht ab

Schulden-Sorgen und bröckelnde Ölpreise belasten den Sektor 17.04.2026, 17:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BP
© Foto von Simon Cheung auf Unsplash
Der britische Energiekonzern BP erlebt am Freitag einen rabenschwarzen Handelstag. Nachdem die Aktie zuletzt stark von den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten profitiert hatte, korrigiert der Kurs nun deutlich um zeitweise über 7 % auf rund 6,22 Euro. BP steht damit nicht allein: Der gesamte Ölsektor, inklusive Schwergewichten wie Shell und ExxonMobil, gerät heute unter massiven Verkaufsdruck.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BP 6,219 EUR -7,41 % Lang & Schwarz

Schuldenberg und gestoppte Rückkäufe im Fokus
In der Investoren-Community sorgt vor allem die finanzielle Stabilität von BP für hitzige Diskussionen, da die Nettoverschuldung des Konzerns zuletzt wieder auf bis zu 27 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Um die Bilanz zu stabilisieren, hat das Management die Aktienrückkäufe vorerst gestoppt, was bei vielen Anlegern sauer aufstößt, da die erhofften Gewinnbeteiligungen trotz hoher Ölpreise ausbleiben. Zusätzliche Belastungsfaktoren sind dabei operative Störungen in der Lieferkette und in Raffinerien, die das Ergebnis im laufenden Quartal weiter drücken könnten.

Ölpreis-Entspannung nimmt den Rückenwind
Ein wesentlicher Grund für den heutigen Sektor-Abverkauf ist die nachlassende Risikoprämie beim Rohöl. Nachdem der Preis für die Sorte Brent in den Vortagen aufgrund von Blockadedrohungen an der Straße von Hormus zeitweise Richtung 100-Dollar-Marke schoss, hat sich die Lage am Freitag stabilisiert. Mit Kursen um 98 US-Dollar und einer brüchigen, aber bestehenden Waffenruhe weicht die Angst vor einem unmittelbaren Versorgungsengpass aus dem Markt. Die "Kriegsgewinne" der Öl-Aktien werden nun konsequent mitgenommen.

Gewinne sichern ist das Gebot der Stunde
Trotz des heutigen Rücksetzers bleibt die Bilanz für BP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht mit einem Plus von über 33 % beeindruckend. Der heutige Ausverkauf wirkt daher eher wie eine überfällige technische Korrektur nach einer Phase extremer Überhitzung. Anleger sollten jedoch die Schuldenentwicklung genau im Auge behalten: Solange BP die Bilanzstärkung über die Dividenden- und Rückkaufpolitik stellt, dürften die Kurssteigerungen nach oben hin gedeckelt bleiben.

Bn-Redaktion/js
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