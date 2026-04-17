RENK

Gewinn explodiert, doch Cashflow enttäuscht 17.04.2026, 12:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Panzer
© Symbolbild von Defrino Maasy auf Unsplash
RENK liefert starke Geschäftszahlen mit deutlichem Umsatz- und Gewinnwachstum, bleibt jedoch beim Cashflow hinter den Erwartungen zurück. Verzögerte Mittelzuflüsse, Exporthürden und Abhängigkeiten von Großprojekten sorgen für Unsicherheit am Markt. Trotz positiver Analystenstimmen warten Investoren auf klare Signale, dass sich der hohe Auftragsbestand auch in stabilen Finanzströmen widerspiegelt.
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RENK Group 54,14 EUR +2,16 % Lang & Schwarz

Rekordergebnisse treffen auf Liquiditätsdämpfer

Auf den ersten Blick liefert RENK ein beeindruckendes Zahlenwerk für 2025: Der Umsatz stieg um knapp 20 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT um rund 22 Prozent auf 230 Millionen Euro zulegte und damit am oberen Ende der eigenen Zielspanne lag. Besonders auffällig ist die Gewinnentwicklung: Der Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 101 Millionen Euro.

Trotz dieser operativen Stärke reagierte der Markt verhalten. Die Aktie notiert weiterhin rund 40 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Der zentrale Kritikpunkt liegt im Cashflow: Der Free Cashflow erreichte lediglich 67 Millionen Euro, während die Cash Conversion Rate mit 47,2 Prozent deutlich unter dem Zielwert von über 80 Prozent blieb. Ursache hierfür sind vor allem zeitliche Verschiebungen bei Aufträgen und damit verbundenen Anzahlungen. Die Nachfrage ist vorhanden, doch die entsprechenden Mittelzuflüsse verzögern sich.

Auftragsstau, Exporthürden und Klumpenrisiken

Die strukturellen Herausforderungen setzen sich im laufenden Jahr fort. Rund 200 Millionen Euro Umsatz wurden von 2025 ins erste Halbjahr 2026 verschoben. Zusätzlich blockieren ausstehende Exportgenehmigungen für Israel potenzielle Erlöse von bis zu 100 Millionen Euro.

Diese Effekte spiegeln sich im hohen Auftragsbestand von 6,7 Milliarden Euro wider, der sich bislang nur verzögert in tatsächliche Umsätze überträgt. Gleichzeitig erhöht die Fokussierung auf wenige Großprogramme wie den Leopard 2 und den Schützenpanzer Puma die Abhängigkeit von einzelnen Projekten. Verzögerungen in diesen Programmen können sich unmittelbar auf die Quartalszahlen auswirken.

Auch das geopolitische Umfeld sorgt für Unsicherheit. Die überraschende Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran belastete zuletzt den gesamten deutschen Rüstungssektor. Die RENK-Aktie konnte sich davon nur begrenzt abkoppeln, notiert aktuell bei 53,92 Euro und damit mehr als zehn Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt — trotz eines jüngsten Kursanstiegs von rund 1,2 Prozent.

Analysten uneins, Investoren gespalten

Im Analystenlager überwiegt weiterhin ein konstruktiver Blick auf die Aktie. JPMorgan bestätigte am 7. April die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 75 Euro. Goldman Sachs bleibt vorsichtiger und bewertet RENK mit „Neutral“ bei einem Kursziel von 70 Euro. Analyst Sam Burgess sieht das Risiko signifikanter Kürzungen der deutschen Verteidigungsausgaben als gering an.

Parallel zeigt sich ein geteiltes Bild unter institutionellen Investoren. Während Wellington Management seine Beteiligung ausbaute und die Meldeschwelle von fünf Prozent überschritt, erhöhte AQR Capital Management zeitgleich seine Leerverkaufspositionen.


Für 2026 stellt RENK weiteres Wachstum in Aussicht: Der Umsatz soll über 1,5 Milliarden Euro steigen, das bereinigte EBIT wird in einer Spanne von 255 bis 285 Millionen Euro erwartet. Der Mittelpunkt dieser Prognose liegt damit rund zwei Prozent unter dem aktuellen Analystenkonsens.

Mit Blick auf die kommenden Wochen rücken zwei Termine in den Fokus: Am 22. April steht der Pre-Close-Call an, gefolgt von der Veröffentlichung der Q1-Zahlen am 6. Mai. Entscheidend dürfte dabei vor allem sein, ob sich die Diskrepanz zwischen hohem Auftragsbestand und schwachem Cashflow verringert. Der Markt wartet auf Signale, dass sich die starke Nachfrage zunehmend auch in den Finanzströmen niederschlägt.

Bn-Redaktion/aw
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