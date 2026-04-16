DAX knackt die 24.100

Höhenflug dank neuer Friedenshoffnungen 16.04.2026, 11:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Dax
© Foto von Sean Pollock auf Unsplash
Die internationalen Finanzmärkte befinden sich am Donnerstag im Aufwind. Angetrieben von Signalen einer möglichen Deeskalation im Nahen Osten, fassen Anleger weltweit wieder Mut. Der deutsche Leitindex DAX startete mit Gewinnen in den Handel und notiert am Vormittag stabil über der Marke von 24.100 Punkten. Damit knüpft der Markt an die starke Performance der Wall Street an, die bereits am Vorabend neue Rekordmarken setzte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.180,17 PKT +0,43 % Ariva Indikation
Nikkei 225 59.285,27 PKT +1,22 % Ariva Indikation
S&P 500 7.031,38 PKT +0,10 % Ariva Indikation
Öl (Brent) 96,62 USD +1,93 % ARIVA Indikation Rohstoffe

USA und Asien in Rekordlaune
Besonders die Technologiebörse Nasdaq glänzte zuletzt mit einem Plus von 1,6 % und erreichte ein neues Allzeithoch. Auch in Asien dominierten die grünen Vorzeichen: Der japanische Nikkei schoss um 2,4 % nach oben und markierte zeitweise einen historischen Höchststand. Grund für die Kauflaune sind Berichte, wonach die USA und der Iran eine Verlängerung der aktuellen Waffenruhe um zwei Wochen prüfen. Zusätzliche Hoffnung schüren angekündigte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon, was den Risikoappetit der Investoren schlagartig erhöht hat.

Ölpreis bleibt das "Sorgenkind" der Erholung
Trotz der positiven Stimmung bei den Aktien bleibt der Rohstoffmarkt ein Unsicherheitsfaktor. Die Sorge um die freie Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus hält die Ölpreise auf einem hohen Niveau. Experten erwarten, dass sich der Preis für Rohöl weiterhin in einer Spanne zwischen 80 und 100 Dollar bewegen wird, solange kein verbindliches Friedensabkommen vorliegt. Diese anhaltenden Energiekosten wirken wie eine Bremse für die deutsche Industrie und verhindern derzeit einen noch deutlicheren Ausbruch der Märkte nach oben.

Fragiles Vertrauen am Markt
Die aktuelle Aufwärtsbewegung steht auf einem diplomatischen Fundament. Zwar nutzen Investoren jede Nachricht über eine Entspannung für Zukäufe, doch die Volatilität bleibt aufgrund der ungelösten geopolitischen Spannungen hoch. Für den DAX wird es nun entscheidend sein, das Niveau über 24.100 Punkten nachhaltig zu verteidigen. Gelingt dies, könnte die psychologische Stärke der Wall Street auch die hiesigen Kurse weiter in Richtung neuer Rekorde treiben – vorausgesetzt, der Ölpreis liefert keine neuen Schocks.

Bn-Redaktion/js
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