Steht der Dax vor einem furiosen Wochenausklang?

Infineon – Aktie könnte durch die Decke gehen, wenn 17.04.2026, 11:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Steht der Dax vor einem furiosen Wochenausklang? Infineon – Aktie könnte durch die Decke gehen, wenn
© 1999-2026 Infineon Technologies AG / Semiconductor production at Infineon.
Der deutsche Leitindex Dax verzeichnet im frühen Freitagshandel (17. April) leichte Gewinne und hält sich deutlich oberhalb von 24.000 Punkten. Damit könnte eine überaus erfolgreiche Handelswoche vor einem bemerkenswerten Abschluss zu stehen.
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Infineon Technologies 46,49 EUR +1,43 % Baader Bank

Das bestimmende Thema war einmal mehr der Iran-Krieg. Man lehnt sich sicherlich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man konstatiert, dass dem wohl auch in der neuen Handelswoche so sein wird. Allerdings scheinen die Aktienmärkte eine gewisse Robustheit gegenüber dem Thema zu entwickeln. Nicht mehr jede kleinste Regung in Washington oder Teheran führt zu Kursturbulenzen. 

Die Quartalsberichtssaison gewinnt zunehmend an Bedeutung, obgleich der Markt mit den aktuellen Netflix-Zahlen bzw. mit dem Ausblick des Streamingdienstanbieters haderte. Die US-Banken zogen sich hingegen recht achtbar aus der Affäre und stützten mit ihren Quartalsberichten die Aktienmärkte. 

Ob dem Dax ein furioser Wochenausklang gelingen wird, bleibt abzuwarten. Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten wäre aus bullischer Sicht wünschenswert, würde ein solcher doch den Dax im Hinblick auf die neue Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition bringen. Sollte es für den Index hingegen wieder unter die 24.000er Marke gehen, wäre das hingegen als ein deutliches Warnsignal zu bewerten. 

Infineon Technologies Aktienchart

Infineon – Aktie könnte durch die Decke gehen, wenn ...

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) weist in der aktuellen Situation ein unfassbares Momentum auf. Mit dem Ausbruch über den Widerstandsbereich 42,0 Euro / 42,5 Euro löste die Aktie ein frisches Kaufsignal mit Ziel 45,0 Euro aus. Zuletzt gelang es der Aktie des Halbleiterkonzerns, auch diese Hürde zu überspringen. Damit rückt nun der Widerstand bei 48 Euro in den Fokus. Ein Ausbruch über das markante Februar-Hoch würde der Aktie die Tür in Richtung 50 Euro öffnen. 

Zusammengefasst

Das Momentum ist zurück. Die Aktie lancierte zuletzt eine knackige Erholung. In der zweiten März-Hälfte drohte noch der Test der 35 Euro. Dieses Szenario wendete die Aktie ab. Vielmehr sieht es derzeit nach einem Test der 50 Euro aus. Infineon wird am 06. Mai die Finanzergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal präsentieren. Spätestens dann kommt das Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 48 Euro auf 52 Euro an. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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