Ölkrise

Droht jetzt der globale Energie-Kollaps? 16.04.2026, 17:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölkrise: Droht jetzt der globale Energie-Kollaps?
© AR/boersennews/ChatGPT
Die Spannungen rund um die Straße von Hormus spitzen sich weiter zu und setzen Politik und Märkte unter Druck. Europa diskutiert über eine militärische Absicherung, während gleichzeitig die Energieversorgung ins Wanken gerät. Besonders die Luftfahrt und energieabhängige Industrien stehen zunehmend im Fokus der Investoren.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 7,61 EUR -3,08 % Lang & Schwarz
TotalEnergies 77,04 EUR +3,88 % Gettex
AIR France - KLM 9,742 EUR -3,90 % L&S Exchange
BP 6,706 EUR +3,33 % L&S Exchange
Shell 38,90 EUR +1,88 % Lang & Schwarz
Ryanair Holdings 24,40 EUR -4,28 % Lang & Schwarz
Airbus 171,81 EUR -0,47 % TTMzero RT
Boeing 184,49 EUR -2,71 % Lang & Schwarz
Öl (WTI) 91,13 USD +3,32 % Lang & Schwarz

Europas Sicherheitsdebatte nimmt Fahrt auf
Die europäischen Staaten beraten über eine mögliche Mission zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Bundeskanzler Friedrich Merz betonte, dass es gute Argumente für eine Beteiligung der USA gebe. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch an Bedingungen geknüpft, darunter ein Waffenstillstand sowie ein abgestimmtes Vorgehen innerhalb eines Systems kollektiver Sicherheit. Die Diskussionen sollen auf internationaler Ebene fortgeführt werden.

Bundeswehr bringt konkrete Fähigkeiten ins Spiel
Deutschland signalisiert grundsätzlich seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Mission. Im Raum stehen Minenjagdboote, ein Begleitschiff sowie Luftaufklärung durch Seefernaufklärer vom Typ P-8 Poseidon. Die Bundeswehr verfügt über acht Minenjagdboote und zwei Minentauchereinsatzboote. Die P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und gilt als Schlüsseltechnologie für maritime Überwachung, was auch für Rüstungsunternehmen wie Boeing oder Airbus Defence von Bedeutung ist.

Energiekrise trifft globale Märkte
Parallel verschärft sich die Lage auf den Energiemärkten. Die Internationale Energieagentur warnt, die Vorräte an Kerosin in Europa könnten nur noch etwa sechs Wochen reichen. Die Blockade der Straße von Hormus habe laut IEA-Chef Fatih Birol die "größte Energiekrise ausgelöst, mit der wir je konfrontiert waren". Rund ein Fünftel des weltweiten Rohöls passiert diese Route, was erhebliche Auswirkungen auf die Ölpreise und Energiewerte wie Shell, BP oder TotalEnergies hat.

Luftfahrt unter massivem Druck
Die Folgen sind bereits sichtbar. Fluggesellschaften wie Lufthansa, Ryanair oder Air France-KLM sehen sich steigenden Kosten und möglichen Flugstreichungen gegenüber. Branchenexperten rechnen bereits im Mai und Juni mit erheblichen Einschränkungen. Gleichzeitig fehlen den Airlines verlässliche Daten zur Treibstoffverfügbarkeit, was die Planung zusätzlich erschwert und den Druck auf die gesamte Branche erhöht.

Unsicherheit belastet Wirtschaft und Börsen
Ökonomen warnen vor einer systemischen Krise innerhalb weniger Wochen. Steigende Energiepreise könnten Inflation und Wachstum weltweit negativ beeinflussen. Während die EU-Kommission noch beschwichtigt, bleibt die Lage angespannt. Für Anleger rücken neben Energie- und Rüstungsaktien auch Rohstoff-ETFs, Infrastrukturwerte und Logistikunternehmen verstärkt in den Fokus.

 

Bn-Redaktion/ar
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