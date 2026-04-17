Netflix – Aktie bricht nach Zahlen ein

Wie schlimm könnte es nun werden? 17.04.2026, 09:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix – Aktie bricht nach Zahlen ein: Wie schlimm könnte es nun werden?
© Juraj Gabriel auf Unsplash (Symbolbild)
Netflix präsentierte am gestrigen Donnerstag (16. April) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Die im Januar veröffentlichten Q4-Daten führten damals zu einem knackigen Kursrücksetzer in der Aktie des Streamingdienstanbieters. Dieses Mal sollte es anders werden. Der Markt war optimistisch. Die Erwartungen an das aktuelle Zahlenwerk waren hoch. Das spiegelte sich nicht zuletzt in dem starken Kursanstieg in den letzten Wochen wider. Es kam aber, wie es kommen musste. In einer ersten Reaktion nach der Veröffentlichung rauschte die Netflix-Aktie in die Tiefe.
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Netflix 82,34 EUR -2,30 % Baader Bank

Q1-Daten im Fokus

Netflix gab den Umsatz im 1. Quartal 2026 mit 12,250 Mrd. US-Dollar an, nach 10,543 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Damit verzeichnete Netflix ein Umsatzwachstum in Höhe von 16,2 Prozent. Im Vergleich zu den Vorquartalen ließ das Wachstumstempo etwas nach. Zum Vergleich: Von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 betrug das Plus 17,6 Prozent. Das Unternehmen vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 5,283 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,23 US-Dollar) aus, nach 2,890 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS von 0,66 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Der deutliche Gewinnanstieg basiert jedoch auf einem Sondereffekt. Im Rahmen der letztendlich geplatzten Warner Bros. - Transaktion floss eine Summe in Höhe von 2,8 Mrd. US-Dollar an Netflix.

Netflix Aktienchart

Der so wichtige free cash flow lag – ebenfalls von dem Sondereffekt beeinflusst - mit 5,094 Mrd. US-Dollar deutlich höher als im entsprechenden Vorjahresquartal. Im 1. Quartal 2025 belief sich der free cash flow auf 2,661 Mrd. US-Dollar. Dass die Netflix-Aktie im Nachgang unter Druck geriet, dürfte maßgeblich am trotz Sondereffekt unveränderten Ausblick gelegen haben. 

Ausblick auf das laufende Quartal und Gesamtjahr 2026

Netflix prognostiziert für das laufende Juni-Quartal einen Umsatz in Höhe von 12,574 Mrd. US-Dollar – das wäre im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Umsatzplus in Höhe von „nur“ 13,5 Prozent. Der Streamingdienstanbieter erwartet zudem einen Gewinn in Höhe von 3,327 Mrd. US-Dollar, was wiederum einem EPS in Höhe von 0,78 US-Dollar entsprechen würde. Für das Gesamtjahr 2026 stellt Netflix unverändert einen Umsatz in einer Spanne von 50,7 Mrd. US-Dollar bis 51,7 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Die operative Marge wird nach wie vor mit 31,5 Prozent erwartet. 

Zusammengefasst

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung legte die Netflix-Aktie (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) kräftig zu und erreichte zuletzt den markanten Widerstandsbereich um 110 US-Dollar. Nach der Veröffentlichung rauschte die Aktie nachbörslich jedoch in die Tiefe. Gewinnmitnahmen belasteten. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn die Marke von 100 US-Dollar halten würde. Anderenfalls wäre eine Ausdehnung der Korrektur auf 90 US-Dollar wohl nicht zu vermeiden. 

Bn-Redaktion/mt
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