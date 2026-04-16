Deutschland-App kommt

SAP und Telekom zünden nächsten Digital-Coup 16.04.2026, 16:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutschland-App kommt: SAP und Telekom zünden nächsten Digital-Coup
© AR/boersennews/ChatGPT
Die Digitalisierung der Verwaltung nimmt Fahrt auf. Mit einer neuen Bürger-App will die Bundesregierung zentrale Dienstleistungen künftig einfacher und schneller zugänglich machen. Im Fokus stehen dabei auch SAP und Deutsche Telekom, die als treibende Kräfte hinter dem Projekt stehen.
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Deutsche Telekom 29,06 EUR +1,77 % Lang & Schwarz
SAP 151,14 EUR +2,76 % L&S Exchange
DAX 24.161,44 PKT +0,36 % Ariva Indikation

Die Bundesregierung treibt die Digitalisierung der Verwaltung voran. Eine neue Bürger-App soll zentrale Behördengänge deutlich vereinfachen und digital bündeln. Hinter dem Projekt stehen mit SAP und Deutsche Telekom zwei Schwergewichte aus dem DAX.

Zentrale Plattform für Millionen Bürger
Geplant ist eine App, über die wichtige Anliegen künftig online erledigt werden können. Dazu zählen unter anderem Kindergeldanträge, Wohnsitzanmeldungen, Grundsicherung für Senioren sowie Schritte zur Unternehmensgründung. Ziel ist es, staatliche Leistungen leichter zugänglich zu machen und Bürokratie abzubauen. Damit positioniert sich Deutschland im Wettbewerb mit digitalen Vorreitern und setzt stärker auf Plattformlösungen, wie sie auch international üblich sind.

Prototyp startet in mehreren Städten
Ein erster Prototyp soll noch im April 2026 getestet werden. Die Pilotphase ist in Hamburg, Dresden, Nürnberg und Wiesbaden sowie bei der Bundesagentur für Arbeit geplant. Im Fokus steht zunächst die technische Machbarkeit. Eine finale Version der App ist noch nicht terminiert. Zudem wird das Projekt später öffentlich ausgeschrieben, sodass neben SAP und Telekom auch andere Anbieter zum Zuge kommen könnten.

Technologie und offene Punkte
Für den Prototyp liefern SAP die technische Basis, während die Telekom-Tochter T-Systems mögliche Betriebsstrukturen bereitstellt. Diskutiert wird auch der Einsatz lernender KI-Agenten, die Nutzer durch Anträge führen und Prozesse automatisieren. Eine Integration externer Dienste wie Messenger-Lösungen steht ebenfalls zur Debatte. Unklar bleiben bislang zentrale Fragen wie Kosten, Zeitplan und der endgültige Name. Im politischen Raum kursiert bereits die Bezeichnung Deutschland-App.

 

Bn-Redaktion/ar
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