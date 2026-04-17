Rekordgewinne treffen auf Nasdaq-Druck

Kann DeFi Technologies die Kurve kriegen? 17.04.2026, 17:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild DeFi Technologies
© Foto von Christian Wiediger auf Unsplash
DeFi Technologies präsentiert sich derzeit als ein Unternehmen der zwei Gesichter. Während das operative Geschäft mit Rekordzahlen glänzt und regulatorischer Rückenwind aus den USA für Optimismus sorgt, kämpft der Konzern an der Börse mit formalen Hürden und einem drohenden Delisting. Trotz eines Kursplus von über 4 % am heutigen Handelstag bleibt die Lage für Anleger aufgrund bürokratischer Verzögerungen und strenger Nasdaq-Regeln spannend.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DeFi Technologies 0,6735 EUR +5,23 % Lang & Schwarz

Rekordzahlen gegen den Branchentrend
Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern im Bereich der dezentralen Finanzen, die aktuell mit Schließungen kämpfen, meldet DeFi Technologies für das Geschäftsjahr 2025 einen massiven Umsatzsprung auf 99 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Zuwachs von 215 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders beeindruckend ist die Kehrtwende beim Ergebnis: Einem deutlichen Vorjahresverlust steht nun ein Nettogewinn von fast 63 Millionen US-Dollar gegenüber. Die Tochtergesellschaft Valour verwaltet dabei ein Vermögen von rund 810 Millionen US-Dollar und sorgt mit über 100 börsengehandelten Produkten für stetige Gebühreneinnahmen, was die Barreserven des Konzerns auf knapp 179 Millionen US-Dollar anwachsen ließ.

Regulatorische Klarheit und Management-Sperre
Zusätzliche Impulse lieferte jüngst die US-Börsenaufsicht SEC durch eine neue Richtlinie, die Anbietern von DeFi-Benutzeroberflächen unter bestimmten Bedingungen die Registrierung als klassische Broker erspart. In der Investoren-Community sorgt jedoch ein banales, aber folgenreiches Problem für Diskussionen, da ein verspäteter Prüfbericht dazu führte, dass die Jahresbilanz nicht fristgerecht eingereicht werden konnte. Infolgedessen verhängte die kanadische Aufsichtsbehörde ein Handelsverbot für das Management, was das Vertrauen trotz der starken operativen Basis kurzfristig belastet.

Das Ultimatum der Nasdaq
Trotz der fundamentalen Stärke bleibt der Aktienkurs mit aktuell rund 0,67 Euro ein Sorgenkind und notiert weiterhin deutlich unter der wichtigen Ein-Dollar-Marke. Das Unternehmen steht unter Zeitdruck, da der Kurs bis September 2026 an zehn aufeinanderfolgenden Tagen über einem US-Dollar schließen muss, um ein Delisting an der Nasdaq zu verhindern. Anleger sollten daher genau beobachten, ob die finanzielle Flexibilität und die neuen Marktregeln ausreichen, um den Kurs nachhaltig über diese kritische Hürde zu hieven, bevor die regulatorische Uhr abläuft.

Bn-Redaktion/js
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