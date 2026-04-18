Deutsche Lufthansa

Befreiungsschlag im x-ten Anlauf? Jetzt gilt es! 18.04.2026, 08:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Lufthansa: Befreiungsschlag im x-ten Anlauf? Jetzt gilt es!
© Bild: istockphoto.com/Oleksandr Sytnyk
Die Deutsche Lufthansa gehört(e) zu den Aktien, die massiv vom Iran-Krieg belastet wurden. Vor allem die hohen Ölpreise und die Sorge vor Versorgungsengpässen bei Kerosin bestimmten das Handelsgeschehen in der Aktie. Zuletzt belasteten darüber hinaus Streiks das Unternehmen bzw. die Aktie. Entsprechend groß war die Erleichterung über die Nachrichten am  Freitag.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 7,929 EUR -1,11 % Lang & Schwarz

Der Iran öffnete die Straße von Hormus. Diese Maßnahme ist zunächst für die Dauer des Waffenstillstands zwischen dem Libanon und Israel gültig. Entsprechend fragil ist die Situation. Dennoch feierten die Finanzmärkte die Entscheidung des Irans. Die Ölpreise verzeichneten dramatische Preisrückgänge. So rauschte Brent Öl zwischenzeitlich auf unter 90 US-Dollar. Aktien, die besonders unter den hohen Ölpreisen litten, reagierten entsprechend erleichtert.

Nicht zuletzt stieg der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa nach Bekanntwerden der (temporären) Öffnung der Straße von Hormus kräftig an. Das könnte – sofern es der Aktie gelingt, das Momentum hochzuhalten -  in einem kapitalen Befreiungsschlag münden. Doch die Zeit drängt. Vorherige Versuche scheiterten.

Lufthansa Aktienchart

Deutsche Lufthansa – Befreiungsschlag im x-ten Anlauf? Jetzt gilt es!

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutsche Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA) überschrieben wir am 09. April mit „Ist das die Trendwende oder nur ein Intermezzo?“. Damals attackierte die Aktie den Widerstandsbereich um 8,4 Euro. Die Nachricht vom Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran beflügelte die Aktie zum damaligen Zeitpunkt. Doch die Euphorie verflog recht schnell. Die Aktie verlor Momentum und sackte in Richtung 7,5 Euro ab. Mit der Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus gewann die Deutsche Lufthansa wieder an Dynamik. Sie nimmt aktuell erneut die 8 Euro ins Visier. Sollte der Vorstoß gelingen, wartet der zentrale Widerstandsbereich von 8,4 Euro.

Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert: Die Aktie muss über die Widerstandszone 8,0 Euro / 8,4 Euro, um einen Befreiungsschlag zu landen. Gleichzeitig darf es nicht unter die zentrale Unterstützungszone 7,0 Euro / 6,7 Euro gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigen zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie von 8 Euro auf 7,5 Euro. Ähnlich gingen die Analysten von Bernstein Research vor. Sie stuften die Aktie mit „market-perform“ ein. Das Kursziel senkten sie von 9,2 Euro auf 7,9 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN7DC2
Ask: 0,41
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MM6JKR
Ask: 1,76
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN7DC2 MM6JKR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
2 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
5 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
6 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax geht mit einem gewaltigen Knall ins Wochenende: E.ON – Gegen …

8:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordgewinne treffen auf Nasdaq-Druck: Kann DeFi Technologies die …

Gestern 17:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BP-Aktie rutscht ab: Schulden-Sorgen und bröckelnde Ölpreise …

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Beyond Meat unter Schock: Rettet der New-York-Deal die Aktie vor dem…

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA: Viel Nachfrage, aber wo bleibt der Umsatz?

Gestern 12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RENK: Gewinn explodiert, doch Cashflow enttäuscht

Gestern 12:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW Group: Schwacher Start, überraschende Wende

Gestern 12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steht der Dax vor einem furiosen Wochenausklang? Infineon – Aktie…

Gestern 11:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer