Dax geht mit einem gewaltigen Knall ins Wochenende

E.ON – Gegen den Trend schwach. Was nun? 18.04.2026, 08:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax geht mit einem gewaltigen Knall ins Wochenende: E.ON – Gegen den Trend schwach. Was nun?
© bn Symbolbild
Der Dax hat es im gestrigen Freitagshandel (17. April) noch einmal richtig krachen lassen. Der deutsche Leitindex verzeichnete kräftige Kursgewinne und beendete die Handelswoche deutlich oberhalb von 24.000 Punkten. Aus charttechnischer Sicht war es ein ganz starkes Signal! Es hätte zudem nicht viel gefehlt und die Marke von 25.000 Punkten wäre ins Wanken geraten. Doch das wäre wohl des Guten zu viel gewesen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.638,10 PKT +2,25 % Ariva Indikation
E.ON 18,84 EUR -0,29 % Lang & Schwarz

Der Auslöser für die rasante Aufwärtsbewegung ist die Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran. Für die Dauer der Waffenruhe zwischen Libanon und Israel will der Iran die Durchfahrt gewährleisten.

Die Märkte reagierten sofort. Die Ölpreise brachen dramatisch ein. Die Anleiherenditen gerieten stark unter Druck. So näherten sich die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder der Marke von 4,2 Prozent. Nachdem zuletzt noch ein Niveau von 4,4 Prozent zu befürchten war. Sinkende Ölpreise und sinkende Anleiherenditen hoben die Stimmung an den Aktienmärkten. Die Indizes schossen auf breiter Front nach oben. In den kommenden Tagen wird sich jedoch zeigen müssen, wie belastbar und wie nachhaltig das Ganze ist.

Kurzum. Dem Dax gelang ein eindrucksvolles Wochenfinale. Die Ausgangslage für die kommende Handelswoche ist exzellent. Sollte es keine Störfeuer geben, könnte zeitnah ein Test der 25.000er Marke anstehen.

Chartanalyse

E.ON - Gegen den Trend schwach. Was nun?

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) gehörte in den letzten Wochen zu den Gewinnern. Die Aktie zeigte sich trotz schwieriger geopolitischer Lage überaus robust. Mitte März bildete sich schließlich im Bereich von 20,4 Euro ein markantes Zwischenhoch aus. Zwar kam es in der Folgezeit immer wieder zu Gewinnmitnahmen. Doch diese führten relativ schnell zu Gegenbewegungen. Und so lange sich die Rücksetzer oberhalb von 18 Euro abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.

Am Freitag koppelte sich die E.ON-Aktie vom Gesamtmarkt ab. Während andere Aktien aus dem Dax kräftige Kursgewinne verzeichneten, wurde die Versorgeraktie mit Gewinnmitnahmen konfrontiert. E.ON muss nun aufpassen, dass es nicht unter die 18 Euro geht. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden. Um die Rallye zu reaktivieren, muss E.ON über die 20,4 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS stuften E.ON zuletzt mit „neutral“ ein. Das Kursziel hoben sie von 17,0 Euro auf 19,5 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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