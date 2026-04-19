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Nach dem Kursrutsch vom Freitag

Mercedes Benz Aktie nach dem 4 Prozent Minus jetzt im Fokus 19.04.2026, 12:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Mercedes
© Foto von Kevin Bhagat auf Unsplash
Die Mercedes-Benz rückte nach dem deutlichen Rückgang vom Freitag verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Aktie hatte im Handel spürbar nachgegeben. Hintergrund war jedoch keine negative Unternehmensmeldung, sondern der Dividendenabschlag nach dem Stichtag für die Ausschüttung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 52,19 EUR -0,19 % Lang & Schwarz

Rückgang durch Ex-Dividende

Die Mercedes Benz Aktie wurde am Freitag ex Dividende gehandelt. Damit hatten nur Anleger Anspruch auf die Ausschüttung, die die Papiere bereits vor Handelsbeginn hielten. Neue Käufer erhalten diese Zahlung nicht mehr, weshalb sich der Dividendenabschlag direkt im Kurs bemerkbar machte. Bereinigt um diesen Effekt fiel die Bewegung deutlich moderater aus.

Warum die Entwicklung weiter wichtig bleibt

Auch wenn der Rücksetzer technisch bedingt war, bleibt die Aktie für Anleger interessant. Entscheidend ist nun, ob sich das Papier nach dem Abschlag rasch stabilisieren kann. Häufig zeigt sich erst in den Tagen danach, wie stark das tatsächliche Kaufinteresse im Markt ist.

Aktienanalyse

Charttechnik rückt in den Vordergrund

Bereits vor dem Dividendenabschlag hatte sich das Chartbild eingetrübt. Die Aktie scheiterte an einem Anstieg über die 200-Tage-Linie. Zudem bildete sich ein sogenanntes Todeskreuz, bei dem die 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie fällt. Dieses Signal wird häufig als Hinweis auf einen schwächeren Trend gewertet.

Blick auf die neue Handelswoche

Zum Wochenstart dürfte sich zeigen, ob Mercedes-Benz den Rücksetzer schnell verarbeitet oder ob die charttechnische Schwäche bestehen bleibt. Anleger richten den Blick daher besonders auf die ersten Handelstage der neuen Woche.

Bn-Redaktion/js
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