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Was ist die Goldrallye vom Freitag wert?

Nicht Barrick – Diese Produzentenaktie könnte jetzt durchstarten 19.04.2026, 08:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Was ist die Goldrallye vom Freitag wert? Nicht Barrick – Diese Produzentenaktie könnte jetzt durchstarten
© bn
Am Freitag setzte der Goldpreis zum Befreiungsschlag an. Er durchbrach die 4.800 US-Dollar und löste damit ein starkes Kaufsignal aus. Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran sorgte zum Wochenausklang für Kaufstimmung. Die Ölpreise brachen ein. Anleiherenditen kamen zurück. Die Aktienindizes legten kräftig zu und auch die Edelmetalle schalteten einen Gang höher.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 187,00 EUR -0,39 % Lang & Schwarz
Gold 4.834,00 USD ±0,00 % Forex

Für Gold war es aus charttechnischer Sicht wichtig, die Handelswoche oberhalb von 4.800 US-Dollar zu beenden. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist diese Aufwärtsbewegung? Die am Freitag durch den Iran angekündigte Öffnung der Straße von Hormus sorgte für großes Aufsehen. Am Samstag wendete sich das Blatt abermals. Der Iran nahm die Öffnung zurück. Die Lage droht weiter zu eskalieren. Die bange Frage lautet: Wie reagieren die Finanzmärkte am Montag auf die neue Nachrichtenlage -  sofern sie bis dahin bestehen bleibt?

Der Goldpreis hat mit dem Ausbruch über die 4.800 US-Dollar ein starkes Kaufsignal in Richtung 5.000 US-Dollar ausgelöst. Dieses Kaufsignal muss sich in den kommenden Tagen erst einmal bestätigen. Jeder Tag, an dem der Goldpreis oberhalb von 4.800 US-Dollar notiert, ist für das Edelmetall ein guter Tag.

Kurzum. Am Freitag schien Gold die Fesseln gesprengt zu haben. Die Nachrichtenlage, die sich über das Wochenende eingestellt hat, lässt jedoch einen schwierigen Start in die neue Handelswoche erwarten. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 4.500 US-Dollar begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützungszone ist in den Bereich von 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar zu verorten. Ein Rücksetzer unter die 4.000 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.

Chartanalyse zur Aktie

Agnico Eagle Mines - Diese Produzentenaktie könnte jetzt durchstarten

Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) gehört zu den fundamental stärksten Produzenten. In den letzten Quartalsberichten beeindruckte das Unternehmen mit bärenstarken Eckdaten. Am 30. April  wird der Goldproduzent die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 präsentieren. Gelingt es dem Unternehmen, die hohen Erwartungen zu erfüllen?

Das Chartbild hellte sich in den letzten Wochen deutlich auf. Nach dem Test der markanten Unterstützung von 250 CAD drehte Agnico Eagle Mines nach oben ab. Die Aktie hielt das Momentum hoch und attackiert nun den nächsten relevanten Widerstandsbereich 300 CAD / 305 CAD. Sollte der Ausbruch gelingen, stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf 350 CAD nicht mehr sonderlich viel im Wege.

Bn-Redaktion/mt
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