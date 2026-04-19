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Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Nanu?! SAP-Aktie vor den Zahlen wieder obenauf 19.04.2026, 08:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Nanu?! SAP-Aktie vor den Zahlen wieder obenauf
© bn
Als Folge der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran brannten die Aktienindizes im Allgemeinen und der Dax im Speziellen am Freitag ein beachtliches Kursfeuerwerk ab. Der deutsche Leitindex löste sich eindrucksvoll von den 24.000 Punkten und „schielte“ bereits in Richtung 25.000 Punkte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 153,57 EUR -0,32 % Lang & Schwarz
DAX 24.638,10 PKT +2,25 % Ariva Indikation

Die Entwicklungen vom Wochenende – der Iran will die Straße von Hormus doch wieder blockieren – lassen einen ruppigen Wochenstart erwarten. Die Situation im Nahen und Mittleren Osten ist fragil. Die Kursgewinne vom Freitag dürften zur  Disposition stehen.

Neben dem Iran-Krieg stehen in den kommenden Tagen zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Aus deutscher Sicht wird es bereits am kommenden Dienstag (21. April) spannend, wenn der ZEW-Konjunkturindex für April veröffentlicht wird. Am Donnerstag folgen die deutschen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und für den Dienstleistungssektor. Die Quartalsberichtssaison schreitet darüber hinaus voran und nähert sich mit Vehemenz dem Technologiesektor.

Kurzum. Dem Dax steht eine turbulente Handelswoche ins Haus. Geopolitik, Konjunkturdaten und Quartalsberichte werden dem deutschen Leitindex einheizen. Aus charttechnischer Sicht sollten etwaige Rücksetzer im Dax tunlichst auf 24.000 Punkte begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte es für den Index doch noch einmal ungemütlich werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt für den Dax – die 25.000 Punkte müssen überwunden werden, um weiteres Aufwärtspotenzial zu eröffnen.

Chartanalyse zur Aktie SAP

Nanu?! SAP-Aktie vor den Zahlen wieder obenauf

Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) kennt seit knapp einem Jahr nur eine Richtung – übergeordnet abwärts. Zuletzt trübte die Lage noch einmal massiv ein, als die Aktie unter die 150 Euro abtauchte. Eine Ausdehnung der Korrektur auf 120 Euro stand zu befürchten. Ganz so schlimm wurde es zunächst nicht. Die Aktie drehte im Bereich von 140 Euro wieder nach oben ab. Mit der Rückkehr über die 150 Euro schaffte die SAP-Aktie erste Entlastung. Dabei darf es aber nicht bleiben, will die Aktie die Trendwende forcieren. Rücksetzer sollten auf 140 Euro begrenzt bleiben. Anderenfalls würde doch noch der Rutsch auf 120 Euro drohen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: SAP muss das frische Momentum nutzen, um den Widerstandsbereich 175 Euro / 185 Euro aufzubrechen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 220 Euro für die SAP-Aktie.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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