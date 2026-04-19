Anzeige
+++China kartiert den Meeresboden. Das Pentagon fordert Nickel. Ein Unternehmen mit 27 Millionen CAD Bewertung hat soeben reagiert.+++
Lufthansa-Aktie

Jetzt besteht wieder Potenzial für steigende Kurse 19.04.2026, 13:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Lufthansa
© Foto von Julian Hochgesang auf Unsplash
Die Lufthansa hat sich zum Wochenschluss deutlich erholt und gehörte zu den auffälligeren Werten am Markt. Nach zuletzt schwankungsreicher Entwicklung legte die Aktie kräftig zu. Auslöser waren mehrere positive Nachrichten, die sowohl das operative Umfeld als auch die Kostenbasis des Konzerns betreffen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 7,942 EUR -0,95 % Lang & Schwarz

Streiks vorerst beendet

Für Entlastung sorgte zunächst das Ende der Arbeitskämpfe. Sowohl der Streik der Piloten als auch der Ausstand des Kabinenpersonals wurden beendet. Weitere kurzfristige Maßnahmen sind nach aktuellem Stand nicht geplant. Zudem könnten Gespräche zwischen Unternehmensführung und Gewerkschaften wieder aufgenommen werden. Für Anleger ist dies ein positives Signal, da Streiks regelmäßig hohe Belastungen für den Flugbetrieb verursachen.

Konzern baut Strukturen um

Parallel dazu setzte Lufthansa eine bereits geplante Maßnahme früher um und schloss die Tochtergesellschaft Lufthansa CityLine. Hintergrund ist laut Bericht vor allem die Wirtschaftlichkeit älterer Regionalflugzeuge. Kapazitäten sollen nun stärker auf andere Konzerntöchter wie Discover Airlines und Eurowings verlagert werden. Dort kommen modernere Flugzeuge und teilweise günstigere Kostenstrukturen zum Einsatz.

Sinkende Ölpreise helfen zusätzlich

Ein weiterer positiver Faktor war der deutliche Rückgang des Ölpreises. Für Fluggesellschaften zählen Treibstoffkosten zu den wichtigsten variablen Ausgaben. Fallende Energiepreise können daher die Margen verbessern und schaffen Spielraum im operativen Geschäft. Entsprechend positiv reagierte auch die Lufthansa-Aktie.

Charttechnik bleibt spannend

Aus charttechnischer Sicht konnte sich die Aktie zuletzt von tieferen Kursniveaus lösen. Gleichzeitig bleibt ein wichtiger Widerstandsbereich bestehen, der bislang mehrfach nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Anleger richten den Blick daher auf die Frage, ob der jüngste Aufschwung weitergetragen wird oder ob die Aktie erneut in ihre Seitwärtsbewegung zurückfällt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN7DC2
Ask: 0,41
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MM6T0L
Ask: 1,95
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN7DC2 MM6T0L. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
2 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
5 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
6 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nach dem Kursrutsch vom Freitag: Mercedes Benz Aktie nach dem 4 …

12:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Nanu?! SAP-Aktie vor den…

8:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Was ist die Goldrallye vom Freitag wert? Nicht Barrick – Diese …

8:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsches Starlink: Neuer Musk-Konkurrent?

Gestern 17:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

30%-Warnung schockt Anleger: Ist Microsoft überbewertet?

Gestern 14:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa: Befreiungsschlag im x-ten Anlauf? Jetzt gilt es…

Gestern 8:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax geht mit einem gewaltigen Knall ins Wochenende: E.ON – Gegen …

Gestern 8:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordgewinne treffen auf Nasdaq-Druck: Kann DeFi Technologies die …

Freitag 17:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer