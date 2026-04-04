Steht die beeindruckende Rallye vor dem Ende?

Aixtron – Aktie ringt um Momentum 04.04.2026, 08:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Steht die beeindruckende Rallye vor dem Ende? Aixtron – Aktie ringt um Momentum
© bn Symbolbild
Die nächsten Tage und Wochen könnten für die Aixtron-Aktie richtungsweisenden Charakter haben. Seit dem markanten Tief aus dem April 2025, das damals unterhalb von 9 Euro ausgebildet wurde, legte die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie kräftig zu. Die fulminante Rallye wurde zwar immer wieder durch stärkere Korrekturen unterbrochen, doch aufhalten ließ sich die Aixtron-Aktie nicht – bis jetzt nicht.
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AIXTRON 36,77 USD -5,48 % Nasdaq OTC

Aixtron – Steht die beeindruckende Rallye vor dem Ende?

Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) erreichte Anfang März den zentralen Widerstandsbereich um 35 Euro bis 40 Euro. Es ist ein dickes Brett, welches die Aktie durchbohren muss, um sich weiteres Aufwärtspotenzial zu erschließen. Insofern überrascht es nicht, dass es der Aktie in den letzten Wochen – zumal vor dem Hintergrund einer derart schwierigen Gemengelage – nicht gelang, das Widerstandscluster aufzubrechen.

Chart zur Aktie

In der aktuellen Phase muss verstärkt mit Gewinnmitnahmen und Rücksetzern gerechnet werden. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 30 Euro abspielen würden. Sollte die Aixtron-Aktie darunter fallen, ist mit einer raschen Ausdehnung der Bewegung auf 25 Euro zu rechnen. Doch soweit ist es noch nicht.

Zusammengefasst

Vor dem Hintergrund eines schwierigen Gesamtmarktes und trotz diverser Fehlversuche hat die Aixtron-Aktie noch immer die Chance, den markanten Widerstandsbereich 35 Euro bis 40 Euro zu überwinden. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 40 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Zudem würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung  45 Euro / 50 Euro eröffnen. Um den Kontakt zur „heißen Zone“ nicht zu verlieren, sollten im besten Fall die 30 Euro nicht unterschritten werden. Einen Rücksetzer unter die 25 Euro gilt es, unter allen Umständen zu vermeiden. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Von Analystenseite gab es zuletzt durchaus etwas Rückenwind. So hoben die Analysten der britischen Investmentbank Barclays ihr Kursziel für die Aktie von 27 Euro auf 33 Euro an. Das Votum lautet indes unverändert „overweight“. Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie und das Kursziel von 36,5 Euro. Die Analysten von Jefferies schlagen in die gleiche Kerbe. Deren Votum lautet „buy“. Das Kursziel sehen sie ebenfalls bei 36,5 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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