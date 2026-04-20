Rheinmetall-Aktie vor der Entscheidung

Chart-Drama oder Startschuss zur 2.000-Euro-Rallye? 20.04.2026, 18:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
© Foto von Kevin Woblick auf Unsplash
Die Aktie von Rheinmetall präsentiert sich zum Wochenauftakt am Montagabend nahezu unverändert bei rund 1.495 Euro. Nach der phänomenalen Rallye der letzten Jahre scheint dem DAX-Titel aktuell die Puste auszugehen. Während das Unternehmen fundamental auf Rekordkurs steuert, warnen Chartanalysten vor einer gefährlichen Topbildung. Die alles entscheidende Frage für Anleger: Ist die aktuelle Seitwärtsphase nur das Luftholen vor dem nächsten Sprung oder der Beginn eines größeren Abverkaufs?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.468,10 EUR -1,92 % Lang & Schwarz

Chart-Check: Die 1.600-Euro-Hürde im Fokus
Technisch betrachtet ist die Lage derzeit festgefahren. Der RSI bewegt sich im neutralen Bereich, und der Chaikin Money Flow deutet auf einen moderaten, aber stetigen Verkaufsdruck hin. Um den Abwärtstrend zu brechen, müsste das Papier nachhaltig über die Marke von 1.600 Euro klettern, wo derzeit auch die wichtigen 50- und 200-Tage-Durchschnitte verlaufen. Gelingt dieser Ausbruch nicht, droht ein Rücksetzer in Richtung der Unterstützung bei 1.410 Euro – sollte auch diese Marke fallen, könnten Kurse um 1.320 Euro schneller Realität werden, als es vielen Optimisten recht ist.

Fundamentaler Rückenwind durch „Mission 2026“
Trotz der charttechnischen Schwäche sprechen die nackten Zahlen eine völlig andere Sprache. Rheinmetall plant für das laufende Geschäftsjahr 2026 ein massives Umsatzwachstum von bis zu 45 % auf bis zu 14,5 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand von knapp 64 Milliarden Euro wirkt wie eine Lebensversicherung für die kommenden Jahre. Da sich der Konzern künftig rein auf das hochprofitable Verteidigungsgeschäft konzentriert und die operative Marge auf rund 19 % steigern will, bleiben die meisten Analysten langfristig bullish. Institute wie Goldman Sachs sehen das Kursziel sogar bei 2.300 Euro, was ein Potenzial von über 50 % gegenüber dem aktuellen Stand bedeuten würde.

Warten auf den 7. Mai
Für Anleger gleicht die Rheinmetall-Aktie momentan einem Geduldsspiel. Die fundamentale Story der europäischen Wiederaufrüstung ist intakt, doch die hohen Erwartungen lasten schwer auf dem Kurs. Ein echtes Signal für die weitere Richtung dürften die nächsten Quartalszahlen am 7. Mai 2026 liefern. Bis dahin sollten Investoren die Marke von 1.600 Euro genau im Auge behalten. Erst ein Sprung darüber macht den Weg frei für neue Allzeithochs – wer vorsichtig ist, wartet diesen Befreiungsschlag ab, bevor er neue Positionen aufbaut.

Bn-Redaktion/js
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