Deutsche Telekom

Sind das jetzt endlich Kaufkurse? 20.04.2026, 14:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom: Sind das jetzt endlich Kaufkurse?
© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann / Die Konzernzentrale der Deutschen Telekom in Bonn.
Unsere letzte Kommentierung zur Deutschen Telekom überschrieben wir am 10. April an dieser Stelle mit „Droht eine Fortsetzung der Korrektur?“.
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Deutsche Telekom 29,33 EUR -0,20 % Lang & Schwarz

Zum damaligen Zeitpunkt beendete die Aktie eine Erholung und drehte nach unten ab. Leider verpasste es die Deutsche Telekom damals, den Rücksetzer auf 30 Euro zu begrenzten. Dort lag das vorherige Tief. Die von Verunsicherung geprägte Situation forderte jedoch ihren Tribut. Die Deutsche Telekom sackte Mitte des Monats unter die 30 Euro auf 28 Euro ab.  

Der markante Rücksetzer auf 28 Euro erfüllt die Bedingungen einer Marktbereinigung. Danach setzte eine kräftige Gegenbewegung ein. 

Deutsche Telekom – Sind das jetzt endlich Kaufkurse?

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) wurde Anfang März – wie so viele Aktien auch – durch den Beginn des Iran-Kriegs aus ihren „Träumen“ gerissen. Ende Februar bildete die Aktie im Bereich von 34,3 Euro ein Zwischenhoch aus. Der Kursbereich von 34,0 Euro / 34,5 Euro ist aus charttechnischer Sicht von großer Bedeutung, liegt doch hier ein wichtiges Widerstandscluster. Da diesem Hoch eine knackige Zwischenrallye von knapp 30 Prozent innerhalb von vier Wochen vorausging, war es nicht überraschend, dass es mit dem Erreichen des Widerstands zu Gewinnmitnahmen kam. Der Beginn des Iran-Kriegs sorgte jedoch dafür, dass die Gewinnmitnahmen an Dynamik gewannen. Im Ergebnis rutschte die Aktie zuletzt auf 28 Euro ab. 

Deutsche Telekom Aktienchart

Der aktuell zu beobachtende Erholungsversuch hat mit der Rückeroberung der 29 Euro die Lage zunächst etwas entspannt. Doch die Deutsche Telekom muss nachsetzen. Sie trifft aktuell auf die 200-Tage-Linie. Knapp darüber liegt der wichtige Widerstand von 30 Euro. Damit ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Deutsche Telekom muss über die 30 Euro, um sich den Weg in Richtung 32 Euro zu ebnen. In diesem Kursbereich warten der dominierende Abwärtstrend sowie ein wichtiger Horizontalwiderstand. Ein erfolgreicher Vorstoß würde abermals die Tür in Richtung 34 Euro öffnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Deutsche Telekom. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 39,5 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bewerten die Aktie nach wie vor mit „buy“. Das Kursziel setzen sie mit 42 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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