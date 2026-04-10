Dax steht vor einem turbulenten Wochenfinale

Deutsche Telekom – Droht eine Fortsetzung der Korrektur? 10.04.2026, 11:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax steht vor einem turbulenten Wochenfinale: Deutsche Telekom – Droht eine Fortsetzung der Korrektur?
© 2026 Deutsche Telekom AG / Eine Einheit bestückt mit GPUs, genannt POD, in der KI-Fabrik.
Der Dax steht vor einem turbulenten Wochenfinale. Die geopolitische Gemengelage bleibt das bestimmende Thema, doch die heute im weiteren Tagesverlauf noch zu erwartenden US-Verbraucherpreisdaten könnten für weitere Unruhe an den Aktienmärkten sorgen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 31,19 EUR +0,03 % Quotrix Düsseldorf
DAX 23.940,85 PKT +0,19 % Ariva Indikation

Der Dax ringt in diesen Tagen um Stabilität. Im Fokus steht die Waffenruhe im Iran-Krieg, die nach ihrer Bekanntgabe zunächst einen Kurssprung im deutschen Leitindex initiierte. Zuletzt verflog jedoch ein Großteil dieser Euphorie, präsentiert sich die Waffenruhe doch äußerst fragil. Im weiteren Tagesverlauf werden in den USA noch eminent wichtige Preis- und Konjunkturdaten veröffentlicht. Neben den eingangs bereits thematisierten US-Verbraucherpreisdaten werden unter anderem auch die Auftragseingänge Industrie und der Konsumklimaindex der Uni Michigan erwartet. Sollte es bei den Daten zu größeren Abweichungen zu den Erwartungen des Marktes kommen, könnte das zu Ausschlägen an den Aktienmärkten führen. 

Ein Wochenschluss des Dax oberhalb von 24.000 Punkten wäre aus bullischer Sicht ideal. Ein Schwächeanfall wäre indes im Hinblick auf die kommende Handelswoche als Warnzeichen zu bewerten. 

Deutsche Telekom – Droht eine Fortsetzung der Korrektur?

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) steht seit dem Beginn des Iran-Kriegs unter Druck. Sah es Ende Februar noch nach einem Ausbruch über die 34 Euro aus, muss die Aktie derzeit kleinere Brötchen backen. Zuletzt kam es bereits zum Test der eminent wichtigen Unterstützung von 30 Euro. Dieser Test verlief erfolgreich. Die Aktie leitete eine Erholung ein. Ist das die untere Trendwende oder droht die Fortsetzung der Korrektur?

Deutsche Telekom Aktie in der Börsennews Aktienanalyse

Im Kursbereich um 30 Euro treffen eine wichtige Horizontalunterstützung sowie die 200-Tage-Linie aufeinander. Ein Rücksetzer hätte die Deutsche Telekom weiter in die Bredouille gebracht und die zentrale Unterstützung bei 26 Euro in den Fokus gerückt. Insofern war es aus bullischer Sicht außerordentlich wichtig, dass die Deutsche Telekom die 30 Euro verteidigen konnte. Um das Szenario der unteren Trendwende zu manifestieren, muss die Aktie nun entscheidend nachsetzen. Ein erster Versuch, die Widerstandsmarke von 32 Euro zurückzuerobern, scheiterte. Doch die 32 Euro sind von zentraler Bedeutung. Ein nachhaltiger Vorstoß über diese Marke würde das Chartbild deutlich aufhellen und der Aktie die Tür in Richtung 34 Euro öffnen. Gleichzeitig gilt: Rücksetzer unter die 30 Euro sollten unter allen Umständen vermieden werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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