Dax schwächelt zu Wochenbeginn

Commerzbank – Ein Mega-Kaufsignal kündigt sich an 20.04.2026, 13:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax schwächelt zu Wochenbeginn: Commerzbank – Ein Mega-Kaufsignal kündigt sich an
© Commerzbank AG / Skyline von Frankfurt mit Commerzbank-Turm
Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen im Dax im frühen Montagshandel. Der Markt preist die Entwicklungen vom Wochenende ein. Nach der temporären Entspannung am Freitag verschärfte sich die Situation am Wochenende wieder. Die Reaktion der Finanzmärkte folgte auf dem Fuß.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.351,99 PKT -1,16 % Ariva Indikation
Commerzbank 36,60 EUR +1,86 % TTMzero RT

Die Ölpreise legten deutlich zu. Das setzte wiederum die Aktienmärkte unter Druck. So verlor der Dax im frühen Montagshandel deutlich. Die Marke von 24.000 Punkten kommt nun wieder in Reichweite, sollte aber tunlichst nicht unterschritten werden. Der Iran-Krieg bleibt das bestimmende Thema. In den nächsten Tagen ist mit weiteren Wendungen zu rechnen. Werden die Friedensgespräche fortgesetzt? Was passiert, wenn nicht?

Kurzum. Nach der Euphorie vom Freitag herrscht mittlerweile eine gewisse Ernüchterung. Die weiteren Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten werden die Richtung im Dax vorgeben. Weitere Impulse sind von den anstehenden Quartalsberichten und den zahlreichen Konjunkturdaten zu erwarten. Aus charttechnischer Sicht gilt: Der Dax muss die 24.000 Punkte verteidigen. Anderenfalls würde eine Bewegung auf 23.000 Punkte drohen.   

Commerzbank-Aktie – Ein Mega-Kaufsignal kündigt sich an

In den letzten Kommentierungen zur Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) stand die große Megaphone-Formation (orange dargestellt) im Fokus. Diese spannende Chartformation, die in erster Linie Ausdruck einer ansteigenden Volatilität ist, steht nun vor ihrer Auflösung über die Oberseite. 

Commerzbank Aktienchart

Die obere Begrenzung der Chartformation und die wichtige Horizontalwiderstandslinie von 35 Euro fallen zusammen. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 35 Euro hätte entsprechend hohe Relevanz. Und genau dieser ist jetzt angelaufen. Sollte sich das Kaufsignal manifestieren, könnte es für die Aktie in Richtung 38 Euro / 38,3 Euro gehen. In diesem Kursbereich liegen die markanten Zwischenhochs aus dem August des vergangenen Jahres. Ein Ausbruch über die August-Hochs würde den 40er Kursbereich als potenzielle Zielzone aktivieren. Auf der Unterseite liegen wichtige Unterstützungen bei 32 Euro und 30 Euro. Ein Rücksetzer unter die 30 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays werden im Hinblick auf die Commerzbank zuversichtlicher und stuften die Aktie von „equal weight“ auf „overweight“ hoch. Das Kursziel passten sie von 36 Euro auf 42 Euro an. Die Analysten von Warburg Research bestätigten ihr Votum „hold“ für die Commerzbank. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 34,8 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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