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Bricht die Aktie jetzt nach oben aus? 08.04.2026, 12:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank: Bricht die Aktie jetzt nach oben aus?
© Commerzbank AG: Julia Schwager / Gebäude Zentrale Frankfurt
Der Dax reagiert mit einem veritablen Kurssprung auf die in letzter Sekunde zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Waffenruhe. Zu den Dax-Werten, die besonders stark haussieren, gehört die Commerzbank-Aktie. Sie brennt im frühen Mittwochshandel ein beeindruckendes Kursfeuerwerk ab und liegt zur Stunde mit über 7 Prozent im Plus. Kann die Aktie den Schwung nun nutzen und aus der Korrektur auszubrechen?
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Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.085,40 PKT +3,86 % Ariva Indikation
Commerzbank 34,67 EUR +8,99 % TTMzero RT

Werben der UniCredit geht in die entscheidende Phase

Das Werben der UniCredit um die Commerzbank geht in die heiße Phase. Während die Italiener selbstredend in einer Übernahme enorme Vorteile sehen, pocht die Commerzbank auf ihre Eigenständigkeit. Der Druck der UniCredit nahm zuletzt zu und könnte noch weiter zunehmen. Am 04. Mai bittet die italienische Bank ihre Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung. Zentrales Thema: Zustimmung der Aktionäre für die Übernahme der Commerzbank. Damit geht die Zustimmung einer Kapitalerhöhung einher, die notwendig werden würde, um die Commerzbank zu übernehmen. 

Hauptversammlung der Commerzbank

Am 20. Mai bittet die Commerzbank ihrerseits zur (regulären) Hauptversammlung. Unter anderem wird dort über die Höhe der Dividende für 2025 abgestimmt. Der Vorschlag des Konzerns lautet 1,10 Euro. 

Commerzbank-Aktie in spannender charttechnischer Konstellation
In den letzten Kommentierungen zur Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) thematisierten wir an dieser Stelle eine Megaphone-Formation (orange dargestellt), die sich in den letzten Wochen im Chart der Aktie herauskristallisierte.

Commerzbank Aktienchart

Zuletzt bildete sich innerhalb der Formation im Kursbereich von 30 Euro ein Boden aus. Die Aktie drehte nach oben ab und eroberte mit den 32 Euro bereits einen wichtigen Widerstand zurück. Doch nun gilt es: Im Kursbereich von 35 Euro fallen die obere Begrenzung der Megaphone-Formation und ein wichtiger Horizontalwiderstand zusammen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 35 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein Meilenstein. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Kurspotenzial in Richtung 38 Euro eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Im besten Fall spielen sich diese oberhalb von 32 Euro ab. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Warburg Research bestätigten ihr Votum „hold“ für die Commerzbank. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 34,8 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays stufen die Commerzbank unverändert mit „equal weight“ ein. Das Kursziel für die Aktie sehen sie bei 36 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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