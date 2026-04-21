Dax ringt um Stabilität

BASF – Rücksetzer zur Unzeit. Aktie nun auf der Kippe 21.04.2026, 09:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax ringt um Stabilität: BASF – Rücksetzer zur Unzeit. Aktie nun auf der Kippe
© BASF 2026 / BASF-Standort, Lemförde
Im gestrigen Montagshandel ging es für den deutschen Leitindex um Stabilität. Die Wochenend-Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten haben die Karten neu gemischt. Wurde das Handelsgeschehen am Freitag noch von Euphorie getragen, bot sich am Montag ein anderes Bild. Gewinnmitnahmen setzten dem Dax zu.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.529,02 PKT +0,25 % Ariva Indikation
BASF 53,19 EUR +0,38 % TTMzero RT

Die Lage im Nahen und Mittleren Osten bleibt unübersichtlich, dynamisch und ist von überraschenden Wendungen geprägt – wie zuletzt am Wochenende gesehen. Es steht zudem zu befürchten, dass sich daran so schnell nichts ändern wird. 

Die Aktienmärkte sahen sich nach der Verschärfung des Konflikts am Montag mit altbekannten Rahmenbedingungen konfrontiert - hohe Ölpreise und anziehende Anleiherenditen. Immerhin blieb der Anstieg der Anleiherenditen überschaubar. Der moderate Anstieg der Anleiherenditen bot den Aktienindizes am Montag so die Gelegenheit, sich vergleichsweise achtbar aus der Affäre zu ziehen. 

Kurzum: Kurzzeitig stand am Montag ein Test der 24.000 Punkte zu befürchten. Der Dax näherte sich zwischenzeitlich bedenklich diesem Kursniveau. Der Bruch dieser eminent wichtigen Marke blieb bislang aus. Und es wäre aus charttechnischer Sicht „wünschenswert“, wenn das auch so bleiben würde. Sollte es dennoch zum Bruch kommen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 23.000 Punkte gerechnet werden. Auf der Oberseite bleiben die 25.000 Punkte das erklärte Ziel. 

BASF Aktienchart

BASF – Steht die Aktie vor einer gewaltigen Aufwärtsbewegung?

Unsere letzte Kommentierung zur BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) überschrieben wir am 11. April an dieser Stelle mit „Steht die Aktie vor einer gewaltigen Aufwärtsbewegung?“. Der obere Chart verdeutlicht warum. Die BASF-Aktie setzte damals den markanten Widerstandsbereich von 55 Euro unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch würde die Tür in Richtung 60 Euro aufstoßen; so das damals skizzierte Szenario. 

Trotz vielversprechender Ansätze verpasste die Aktie den Befreiungsschlag. Gewinnmitnahmen trübten zuletzt das Bild. BASF musste sich auf den wichtigen Kursbereich von 52,5 Euro zurückziehen. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn diese Unterstützung halten würde, anderenfalls müsste mit weiteren Abgaben auf 50 Euro gerechnet werden. Ein Rücksetzer unter die 50 Euro würde das bullische Szenario arg in Bedrängnis bringen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research werden im Hinblick auf die BASF-Aktie optimistischer. Sie bestätigten ihr Votum „outperform“. Das Kursziel hoben sie jedoch deutlich von 53 Euro auf 61 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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