Dax strauchelt ins Wochenende

BASF – Steht die Aktie vor einer gewaltigen Aufwärtsbewegung? 11.04.2026, 09:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax strauchelt ins Wochenende: BASF – Steht die Aktie vor einer gewaltigen Aufwärtsbewegung?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Kurzzeitig sah es im gestrigen Freitagshandel nach einem furiosen Wochenschluss im deutschen Leitindex aus. Der Dax kehrte temporär über die markante Marke von 24.000 Punkten zurück. Ein Wochenschluss oberhalb dieser eminent wichtigen Marke wäre ein Meilenstein für den Dax gewesen. So fällt der Wochenschluss ambivalent aus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.787,74 PKT -0,44 % Ariva Indikation
BASF 54,57 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Zwei zentrale Themen bestimmten am Freitag den Handel. Zum einen waren es die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Hier schüren die anstehenden Friedensverhandlungen sowohl Hoffnungen als auch Sorgen. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte es an den Aktienmärkten wieder rund gehen. Sollte es in den nächsten Tagen bzw. Wochen hingegen zu tragbaren Lösungen kommen, könnten Dax & Co. massiv durchstarten.

Zum anderen standen aber auch die zahlreichen US-Daten im Fokus der Marktakteure; vor allem die aktuellen US-Verbraucherpreisdaten für März. Die Daten kamen in der Kernrate leicht unterhalb der Erwartungen liegend herein, was in diesem Fall positiv zu bewerten ist. Auch die Auftragseingänge in die Industrie konnten punkten. Der Konsumklimaindex der Uni Michigan fiel jedoch etwas enttäuschender aus.

Kurzum. Der Dax beendet die Handelswoche unterhalb von 24.000 Punkten. Unmittelbar vor dem Wochenende setzten Gewinnmitnahmen ein und verhinderten so einen besseren Wochenschluss. Der Fokus richtet sich bereits auf die kommende Handelswoche. Das Thema Iran wird dem Dax auch in den nächsten Tagen erhalten bleiben.

Aktienchartanalyse

BASF – Steht die Aktie vor einer gewaltigen Aufwärtsbewegung?

Der Chart der BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) ist hochgradig explosiv.

Nachdem die BASF-Aktie zuletzt den wichtigen Widerstand von 52,5 Euro überwinden konnte, öffnete sich der Aktie die Tür in Richtung 55 Euro. Die Relevanz der Marke von 55 Euro wird im oberen Chart deutlich. Gleich mehrere markante Hochpunkte liegen dort. Damit ist die Aufgabenstellung aus charttechnischer Sicht klar definiert: Die Aktie muss über die 55 Euro, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 60 Euro und darüber hinausgehend zu erschließen. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 52,5 Euro begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 50 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs hoben zuletzt das Kursziel von 61 Euro auf 63 Euro an. Das Votum für die Aktie lautet unverändert „buy“. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bewerten die Lage völlig anders. Deren Votum lautet „underweight“ und das Kursziel 40 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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