Netflix nach dem dramatischen Abverkauf

Sind das schon Kaufkurse oder lieber Finger weg? 21.04.2026, 10:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix nach dem dramatischen Abverkauf: Sind das schon Kaufkurse oder lieber Finger weg?
© Napoleon Schwan auf Pixabay
Netflix legte am Donnerstag (16. April) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Wir berichteten im Kommentar vom 17. April über das Zahlenwerk. Bereits damals zeichnete sich eine heftige Kursreaktion auf die Q1-Daten ab. Mittlerweile hat sich das Ganze zu einem dramatischen Abverkauf entwickelt. Der ein oder andere Anleger dürfte sich bereits die Frage stellen: Sind das schon Kaufkurse oder sollte man doch noch lieber die Finger von der Aktie des Streamingdienstanbieters lassen?
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Name Aktuell Diff. Börse
Netflix 81,04 EUR +0,90 % Baader Bank

Der Markt haderte vor allem mit dem Ausblick von Netflix. Netflix bestätigte diesen „nur“ und stellte für das Gesamtjahr 2026 unverändert einen Umsatz in einer Spanne von 50,7 Mrd. US-Dollar bis 51,7 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Die operative Marge wurde – ebenfalls unverändert - mit  31,5 Prozent prognostiziert. 

Netflix Aktienchart

Netflix-Chart mahnt zur Vorsicht 

Die Aktie des Streamingdienstanbieters (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) macht aus charttechnischer Sicht keinen sonderlich guten Eindruck. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung stürmte die Aktie in Richtung 110 US-Dollar. In diesem Kursbereich trafen die 200-Tage-Linie und ein wichtiger Horizontalwiderstand aufeinander. Starke Zahlen und ein starker Ausblick hätten der Aktie womöglich den notwendigen Schwung gegeben, um die Hürde zu überspringen und ein kräftiges Kaufsignal auszulösen, doch es kam bekanntlich anders. Statt eines frischen Kaufsignals setzten markanten Gewinnmitnahmen ein. Ihre Wucht und Vehemenz lassen für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten. Ein Test der eminent wichtigen 90 US-Dollar scheint unausweichlich. 

Im besten Fall halten die 90 US-Dollar dem Druck stand. Doch was passiert, sollten die 90 US-Dollar nicht halten? Dann könnte es in der Tat prekär werden. Ein Rücksetzer unter die 90 US-Dollar würde zwangsläufig das letzte Tief bei 75 US-Dollar in den Fokus rücken. Und sollte es auch noch unter die 75 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt unverändert: Ein Vorstoß über die 110 US-Dollar muss her!

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank haben den fairen Wert für die Netflix-Aktie von 125 US-Dollar auf 128 US-Dollar angehoben. Das Votum lautet unverändert „kaufen“. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays wurden hingegen vorsichtiger und senkten ihr Kursziel von 115 US-Dollar auf 110 US-Dollar. Das Votum der Briten lautet unverändert „equal weight“. 

Bn-Redaktion/mt
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