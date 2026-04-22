Zahlen da, Enttäuschung auch

Nel ASA – Aktienkurs geht in die Knie. Die nächsten Ziele 22.04.2026, 11:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zahlen da, Enttäuschung auch: Nel ASA – Aktienkurs geht in die Knie. Die nächsten Ziele
© Foto von israel palacio auf Unsplash
Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 sind da. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA reagierte zunächst mit deutlichen Kursverlusten auf das Zahlenwerk. Wer sich so etwas wie Aufbruchsstimmung von den Zahlen erhofft hatte, wurde enttäuscht. Die Kursentwicklung der Aktie war in den letzten Jahren bereits ein einziges Trauerspiel und es steht zu befürchten, dass dieses nunmehr seine Fortsetzung finden wird.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NEL ASA 0,20525 EUR -9,78 % Lang & Schwarz

Nel ASA mit schwachen Zahlen

Nel ASA (WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G) legte heute (22. April) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Diese fielen insgesamt recht enttäuschend aus. Der Q4-Bericht bot noch den einen oder anderen Lichtblick. Der aktuelle Q1-Bericht ließ diese Lichtblicke mehr oder weniger vermissen. Entsprechend rigoros reagierte auch der Markt. Die Aktie geriet massiv unter Druck. 

Nel ASA Aktienchart

Nel ASA gab den Gesamtumsatz im März-Quartal 2026 mit 148 Mio. NOK an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein Rückgang von etwa 5 Prozent. Im  1. Quartal 2025 wurde ein Gesamtumsatz in Höhe von 155 Mio. NOK veröffentlicht. Nel ASA vermeldete das EBITDA für das 1. Quartal 2026 mit -100 Mio. NOK. Bereits im 1. Quartal 2025 belief sich das EBITDA auf -115 Mio. NOK. Letztendlich verzeichneten die Norweger im 1. Quartal 2026 einen deutlichen Verlust in Höhe von -144 Mio. NOK, nach einem Verlust in Höhe von -179 Mio. NOK im entsprechenden Vergleichsquartal 2025. 

Die Rubrik Aufträge konnte im letzten Quartal noch positiv überraschen; dieses Mal nicht. Nel ASA verzeichnete im 1. Quartal 2026 Auftragseingänge in Höhe von „nur“ 85 Mio. NOK, nach 312 Mio. NOK im 1. Quartal 2025. Der Auftragsbestand belief sich per 31.03.2026 auf 1,113 Mrd. NOK, nach 1,460 Mrd. NOK per 31.03.2025. Der Bestand an liquiden Mitteln reduzierte sich im Jahresvergleich und wurde per 31.03.2026 mit 1,443 Mrd. NOK vermeldet, nach 2,059 Mrd. NOK per 31.03.2025.

Aktie im Chartcheck

Die Aktie  kommt seit Monaten nicht über den markanten Widerstandsbereich von 0,24 Euro / 0,25 Euro hinaus. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung näherte sich Nel ASA einmal mehr dieser Widerstandszone. Eine positive Reaktion auf die Zahlen hätte den Widerstandsbereich womöglich ins Wanken gebracht, doch es kam anders. Nel ASA geriet nach der Zahlenveröffentlichung unter Druck. Ein Test der Unterstützungszone um 0,18 Euro sollte nun nicht mehr überraschen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Aktien Frankfurt Schluss: Verschärfte Lage in Nahost beunruhigt Anleger Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
3 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
6 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
7 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Milliarden, Proteste, Preisdruck: Rheinmetall-Chef sieht neue …

Gestern 20:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple ohne Cook: Droht jetzt der Apple-Schock?

Gestern 20:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP vor den Zahlen: Warum jetzt alles auf dem Spiel steht

Gestern 13:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia: Mit Solarstrom raus aus der Zinsfalle?

Gestern 13:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia: Explodiert der Markt durch KI-Hype?

Gestern 13:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex vor den Zahlen: Löst die Aktie das Rallye-Ticket oder kommt …

Gestern 11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix nach dem dramatischen Abverkauf: Sind das schon Kaufkurse …

Gestern 10:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax ringt um Stabilität: BASF – Rücksetzer zur Unzeit. Aktie nun…

Gestern 9:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer