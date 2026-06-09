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Vestas unter Druck

Wie schlimm kann es jetzt für die Aktie werden? 09.06.2026, 13:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas unter Druck: Wie schlimm kann es jetzt für die Aktie werden?
© Courtesy of Vestas Wind Systems A/S 2026
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas steht seit Tagen und Wochen unter Druck. Die Abwärtsbewegung hat noch nichts von ihrer Dominanz eingebüßt. Insofern zeichnet sich noch kein Ende der Korrektur ab. Vielmehr muss mit ihrer Ausdehnung gerechnet werden. Weitere, deutlich tiefer gelegene Kursbereiche könnten in den kommenden Handelstagen angesteuert werden. Dabei präsentiert sich das fundamentale Umfeld auf den ersten Blick recht robust.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 23,25 EUR +0,24 % Lang & Schwarz

Zauber der Zahlen verflogen

In der letzten Kommentierung zu Vestas an dieser Stelle am 11. Mai thematisierten wir die damals frischen Zahlen für das 1. Quartal 2026. Die Dänen konnten durchaus überzeugen. Vor allem das starke Plus beim Umsatz in Höhe von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal fand Anklang. Doch auch auf der Ergebnisseite lieferte Vestas (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) ab. Der Zauber der Zahlen ist mittlerweile jedoch verflogen. Das dürfte zu einem gewissen Maß auch daran liegen, dass es der Aktie damals nicht gelang, den Schwung der Zahlenveröffentlichung zu nutzen, um den markanten Widerstandsbereich von 27 Euro aufzubrechen. Ein Vorstoß über die 27 Euro hätte der Aktie womöglich Beine gemacht und sie an die 30 Euro geführt. 

Durch das Scheitern hat sich das Chartbild jedoch massiv eingetrübt. Ein Doppeltop thront nun in diesem Bereich und limitiert die Aktie. Der Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 23,5 Euro trübte das Chartbild weiter ein. Immerhin halten bislang die 22,5 Euro, sodass eine Bewegung auf 20 Euro verhindert werden konnte. Für die nächsten Tage ist ein Test der 20 Euro jedoch nicht auszuschließen; es sei denn, Vestas setzt doch noch zu einer Erholung an.

Vestas Aktienchart

Positive Nachrichten verpuffen

Vestas vermeldete zuletzt diverse Auftragseingänge, doch die positiven Nachrichten zündeten nicht. Stattdessen werden Analysten skeptischer. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC senkten zuletzt das Kursziel für Vestas von 240 Dänische Kronen auf 210 Dänische Kronen (entsprechen aktuell etwa 28,10 Euro). Ihr Votum lautet hingegen nach wie vor „outperform“. Die Analysten von Barclays blieben hingegen bei ihrer Einstufung „underweight“ und ihrem Kursziel von 80 Dänische Kronen, das aktuell etwa 10,70 Euro entspricht. 

Zusammengefasst

Vestas steuert auf wichtige Handelstage zu. Die aktuelle Gemengelage fordert ihren Tribut. Für die Aktie muss es zunächst darum gehen, einen stabilen Korrekturboden einzuziehen. Das gelingt idealerweise auf dem aktuellen Niveau. Sollte es hingegen unter die 20 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Bn-Redaktion/mt
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