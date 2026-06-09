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Dax stemmt sich gegen die Korrektur

Deutsche Telekom – Steht die Bodenbildung vor dem Abschluss? 09.06.2026, 13:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stemmt sich gegen die Korrektur: Deutsche Telekom – Steht die Bodenbildung vor dem Abschluss?
© 2026 Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann / Deutsche Telekom Zentrale
Der deutsche Leitindex stemmt sich im frühen Dienstagshandel (09. Juni) gegen die Korrektur. Das Handelsgeschehen verlagert sich wieder in Richtung 25.000er Marke. Dass sich der Dax so unmittelbar vor den anstehenden US-Preisdaten aus der Deckung wagt, überrascht ein wenig. Morgen gilt es! Die US-Verbraucherpreise für Mai werden veröffentlicht.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 27,82 EUR +0,51 % Tradegate

Sinkende Ölpreise geben den Aktienmärkten heute zunächst einen kleinen Schub. Einmal mehr gibt es Hoffnung, dass ein „Iran-Deal“ unmittelbar vor dem Abschluss stehen könnte. Dass man dieser Aussicht nicht vollumfänglich vertraut, zeigt ein Blick auf die Anleihemärkte. So bewegten sich die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen nicht sonderlich nach unten. Eine Entlastung bleibt von dieser Seite aus. 

Aus deutscher Sicht gab es heute einige Konjunkturdaten zu bewerten. So überraschten die aktuellen Daten zu den deutschen Exporten positiv. 

Zusammengefasst: Die heutige Erholung im Dax ist zunächst wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, obgleich noch nicht ganz klar ist, wie belastbar sie ist und ob sie den US-Verbraucherpreisen morgen standhalten kann. Für den Dax gilt weiterhin: Ausflüge unter die 24.000er Marke sollten tunlichst vermieden werden. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre hingegen aus bullischer Sicht „traumhaft“. 

Die Deutsche Telekom bastelt indes unverdrossen an der Ausbildung eines tragfähigen Bodens. Nach einer gescheiterten Zwischenerholung geht es nun darum, das Niveau des letzten Verlaufstiefs erfolgreich zu bestätigen. Alles andere hätte aus charttechnischer Sicht womöglich fatale Konsequenzen. 

Deutsche Telekom Aktienchart

Deutsche Telekom - Steht die Bodenbildung vor dem Abschluss?

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 26. Mai hatte die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 30 Euro einen Kreuzwiderstand (kurzfristiger Abwärtstrend (grün dargestellt) + Horizontalwiderstand) aufzubrechen. Dieses Unterfangen scheiterte jedoch. Die Deutsche Telekom drehte nach unten ab und nahm dabei abermals das Niveau des vorherigen Tiefs – also den Kursbereich 27 Euro / 26,5 Euro - ins Visier.

Damit ist aus charttechnischer Sicht die Aufgabenstellung klar definiert: Die Deutsche Telekom darf nicht unter die 26,5 Euro rutschen. Anderenfalls stünde die Bodenbildung zur Disposition. Der Ausbau eines zweiten, leicht höher gelegenen Korrekturtiefs ist aus charttechnischer Sicht sogar wünschenswert, gibt ein Doppelboden der Aktie doch eine größere Stabilität. Hierzu muss die Deutsche Telekom nun aber nach oben abdrehen und im Anschluss den Widerstandsbereich 29 Euro / 30 Euro überwinden. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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