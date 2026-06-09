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Steht der nächste Kursrutsch vor der Tür? 09.06.2026, 10:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF: Steht der nächste Kursrutsch vor der Tür?
© BASF 2026 / BASF-Verbundstandort Ludwigshafen
Die Lage am Gesamtmarkt trübt sich ein. Kurz vor den US-Preisdaten bestimmen Zinssorgen das Handelsgeschehen. Dass nach der Veröffentlichung der US-Preisdaten (Verbraucherpreise am Mittwoch, Erzeugerpreise am Donnerstag) das Thema seinen „Schrecken“ verloren hat, ist keineswegs garantiert. Ganz im Gegenteil.
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BASF 48,20 EUR -1,61 % TTMzero RT

Der wankende Gesamtmarkt ist allerdings nur ein belastendes Thema für die BASF-Aktie. Die hohen Ölpreise  belasten BASF nicht nur indirekt, weil sie die Zinssorgen befeuern. Zahlreiche chemische Prozesse basieren auf Öl, sodass die hohen Ölpreise auch direkt die Margen des Konzerns gefährden. Für BASF ist die aktuelle Situation somit alles andere als lauschig, zumal das Chartbild der Aktie unter dem Eindruck der sich eintrübenden Gemengelage zu kippen droht.

BASF Aktienchart

BASF – Steht der nächste Kursrutsch vor der Tür? 

Unsere letzte Kommentierung zur BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) überschrieben wir an dieser Stelle am 29. Mai mit „Nun wird’s brenzlig für die Aktie“. BASF erreichte damals die wichtige Unterstützung von 50 Euro. Zuvor musste die Aktie die wichtige Unterstützung von 52,5 Euro aufgeben, was wiederum die Top-Bildung in der Aktie forcierte. Ein Bruch der 50er Marke lag in der Luft. BASF stemmte sich jedoch zunächst erfolgreich gegen einen Rutsch unter die 50 Euro. Doch nun ist es soweit. 

Das aus dem Rücksetzer unter die 50 Euro resultierende Verkaufssignal entfaltet aktuell seine Wirkung. Bereits die nächste wichtige Unterstützung im Bereich von 48 Euro kommt ins Blickfeld. Danach warten mit der 200-Tage-Linie und der wichtigen Marke von 46 Euro zwei weitere relevante Preisbereiche. 

Zusammengefasst

Die Top-Bildung in der Aktie schreitet voran. Der Eintritt in eine Korrektur ist vollzogen. Die Frage, die sich nun vielmehr stellt, lautet: Wie schlimm wird es? Im besten Fall halten die 48 Euro dem Druck stand. Die Aktie ist bereits überverkauft und wäre somit reif für eine Gegenbewegung. Darauf sollte man vor dem Hintergrund der aktuellen Lage jedoch nicht setzen. Vielmehr muss mit einem Test der 46 Euro gerechnet werden. Auch eine Bewegung darunter kann nicht ausgeschlossen werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie jedoch von 65 Euro auf 63 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten indes ihr Votum „neutral“ für BASF. Das Kursziel sehen sie bei 52 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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