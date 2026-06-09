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Dollar-Schock unter Trump

Wird Amerika zur Depot-Falle? 09.06.2026, 19:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dollar-Schock unter Trump: Wird Amerika zur Depot-Falle?
© AR/boersennews/ChatGPT
US-Aktien galten jahrelang als starker Renditetreiber im Depot. Doch der schwache Dollar, die Politik von Donald Trump und die hohe Abhängigkeit vom KI-Boom verändern die Risikolage. Viele Anleger könnten stärker an Amerika hängen, als sie vermuten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
iShares Core MSCI World UCITS ETF 120,75 EUR -1,27 % Baader Bank
Alphabet 363,04 USD -0,19 % TTMzero RT (USD)
Amazon 210,83 EUR -0,95 % TTMzero RT
Apple 251,43 EUR -3,76 % TTMzero RT
Microsoft 347,98 EUR -2,54 % Quotrix Düsseldorf
NVIDIA 176,60 EUR -2,10 % L&S Exchange
S&P 500 7.322,00 PKT -1,19 % Ariva Indikation
Gold 4.264,07 USD -1,46 % TTMzero RT (USD)

US-Rally mit Nebenwirkung

Der S&P 500 hat seinen Wert in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht. Profitiert haben vor allem Anleger mit Aktien von Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia und Amazon. Doch die starken Kursgewinne der US-Tech-Konzerne haben ihre Gewichte in vielen Depots massiv erhöht.

72 Prozent USA im MSCI World

Besonders sichtbar wird das beim MSCI World. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet, weshalb erfolgreiche US-Aktien immer größeren Einfluss bekommen. Kapitalmarktstratege Stefan Riße warnt: "Die Anleger unterschätzen ganz massiv, dass der MSCI World Index mittlerweile massiv übergewichtet ist in den USA". Es gehe um "einen Anteil von 72 Prozent, mit denen man an US-Aktien hängt - und damit auch am Dollar."

Dollar drückt Euro-Renditen

Seit Trumps zweitem Amtsantritt im Januar 2025 hat der Dollar gegenüber dem Euro mehr als elf Prozent verloren. Für deutsche Anleger kann das teuer werden. Steigen US-Aktien an der Wall Street, kommt ein Teil der Gewinne wegen der Währungsschwäche in Euro nicht an. Auch Family Offices reagieren: Zwei Drittel erwarten weniger Vertrauen in den Dollar als Reservewährung in den kommenden zwölf Monaten, fast die Hälfte sieht sich zu stark im Dollar engagiert.

KI als Klumpenrisiko

Neben der Währung wächst ein zweites Risiko. Die US-Börse hängt stark an wenigen Technologiekonzernen und am Thema Künstliche Intelligenz. Edgar Walk sagt: "Die US-Börse repräsentiert nicht mehr die US-Wirtschaft, sondern nur noch den Technologiesektor." Zugleich belasten hohe Schulden, Inflation und Defizite. Walk verweist auf ein Staatsdefizit von rund 1,7 Billionen Euro. Riße ergänzt: "Die Schulden steigen unter Trump nochmals schneller als unter Biden oder Obama."

Breiter streuen statt aussteigen

Ein Ausstieg aus Amerika wäre dennoch keine logische Konsequenz. Die USA bleiben der wichtigste Kapitalmarkt der Welt. Riße betont: "Man kommt an den USA am Ende nicht vorbei, man muss sie im Portfolio schon drin haben." Entscheidend ist das Gewicht. Alternativen wie MSCI ACWI, FTSE All-World, MSCI ACWI IMI, Anleihen und Gold können Risiken breiter verteilen. Wer US-Aktien, ETFs und Fonds prüft, erkennt eher, wie viel Dollar und KI bereits im Portfolio steckt.

Bn-Redaktion/ar
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