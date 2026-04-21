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Apple ohne Cook

Droht jetzt der Apple-Schock? 21.04.2026, 20:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Apple ohne Cook: Droht jetzt der Apple-Schock?
© Foto von Laurenz Heymann auf Unsplash
Der Rücktritt von Tim Cook markiert einen bedeutenden Einschnitt für Apple. Nach fast 15 Jahren an der Spitze übergibt er ein Unternehmen mit beeindruckender Bilanz. Für Anleger rückt nun die Frage in den Fokus, wie stabil die Erfolgsgeschichte ohne ihn weiterläuft.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 283,65 EUR -0,92 % L&S Exchange
Apple 227,80 EUR -0,97 % Lang & Schwarz
Meta Platforms (A) 571,80 EUR +0,43 % TTMzero RT
Microsoft 362,80 EUR +2,44 % L&S Exchange
Netflix 79,03 EUR -1,57 % Lang & Schwarz
NVIDIA 170,70 EUR -0,43 % TTMzero RT
PayPal 43,45 EUR -0,39 % TTMzero RT

 

Ein geplanter Machtwechsel ohne Schockeffekt
Zum 1. September 2026 übernimmt John Ternus die Führung des Konzerns. Der bisherige Hardware-Chef gilt als Architekt vieler Produktinnovationen, steht jedoch weniger im Rampenlicht als sein Vorgänger. Experten bewerten den Übergang als strategisch vorbereitet. Für die Apple-Aktie bedeutet das zunächst Kontinuität statt Umbruch.

Rekordzahlen sichern Apples Fundament
Mit rund 416 Milliarden US-Dollar Umsatz und mehr als 112 Milliarden Dollar Gewinn im Geschäftsjahr 2025 bleibt Apple ein Schwergewicht. Das iPhone dominiert weiterhin die Erlöse, während Services wie App Store und iCloud hohe Margen liefern. Auch die Liquidität ist stark, der Cash-Bestand liegt bei 66,9 Milliarden US-Dollar. Seit 2011 legte die Aktie um etwa 1900 Prozent zu und machte Apple zu einem der wertvollsten Konzerne weltweit mit rund vier Billionen Dollar Börsenwert.

Schwächen bei Zukunftstechnologien werden sichtbar
Trotz der finanziellen Stärke wächst der Druck in zentralen Zukunftsfeldern. Besonders im Bereich künstliche Intelligenz sehen viele Marktbeobachter Rückstände gegenüber Microsoft, Alphabet oder Meta Platforms. Apple investiert weniger in KI-Infrastruktur und setzt teilweise auf externe Lösungen. Einnahmen von rund 900 Millionen Dollar aus KI-bezogenen App-Store-Aktivitäten zeigen zwar Potenzial, bleiben im Konzernvergleich jedoch gering.

Diese Tech-Aktien stehen stärker im Fokus
Andere Big-Tech-Werte profitieren derzeit stärker vom KI-Boom. Microsoft überzeugt mit Azure und KI-Tools wie Copilot. Nvidia gilt als Schlüsselplayer für Halbleiter und treibt den gesamten Sektor an. Alphabet baut seine KI-Offensive rund um Google konsequent aus. Meta Platforms steigert durch massive Investitionen wieder Wachstum und Werbeerlöse. Auch Amazon punktet mit AWS und neuen KI-Diensten. Diese Aktien bieten laut Marktbeobachtern derzeit höhere Wachstumsdynamik als Apple.

Langfristig zählt das Geschäftsmodell, nicht der CEO
Kurzfristige Kursreaktionen auf Führungswechsel sind keine Seltenheit. Studien zeigen, dass Aktien in 70 bis 80 Prozent der Fälle zunächst negativ reagieren. Beispiele wie Netflix mit minus neun Prozent oder PayPal mit über 20 Prozent verdeutlichen die Sensibilität. Langfristig entscheidet jedoch die operative Entwicklung. Apple bleibt ein solides Basis-Investment, doch der Wettbewerb um Innovation und Wachstum verschärft sich zunehmend.

Bn-Redaktion/ar
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