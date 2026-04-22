Siemens Energy knackt Rekordmarke

ABB-Zahlen wirken wie Brandbeschleuniger 22.04.2026, 17:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Windenergie
© Foto von Sander Weeteling auf Unsplash
Die Erfolgsgeschichte von Siemens Energy schreibt am Mittwoch ein neues Kapitel. Mit einem beeindruckenden Kurssprung von zeitweise über 7 % auf bis zu 179,06 Euro markiert die Aktie ein neues Allzeithoch. Der Energietechnikkonzern festigt damit seine Position als unangefochtener Spitzenreiter im DAX für das laufende Jahr 2026 – mit einer Performance von mittlerweile über 45 % seit Januar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ABB 77,37 CHF +4,83 % TTMzero RT
Siemens Energy 178,08 EUR +7,19 % Baader Bank

Der „ABB-Effekt“: Rechenzentren befeuern die Nachfrage
Hauptauslöser für den heutigen Rekordlauf sind die phänomenalen Quartalszahlen des Schweizer Konkurrenten ABB. Der Technologiekonzern vermeldete für das erste Quartal einen Rekord-Auftragseingang von 11,3 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten pulverisierte. Besonders brisant für Siemens Energy: Bei ABB stiegen die Bestellungen im Segment Rechenzentren dreistellig an. Da Siemens Energy ebenfalls massiv vom Hunger der KI-Industrie nach stabiler Strominfrastruktur und Gasturbinen profitiert, wertet der Markt die ABB-Zahlen als direkten Indikator für eine bevorstehende Sonderkonjunktur im gesamten Sektor.

Fundamentales Fundament: Auftragsbücher bis 2030 gefüllt
Dass die Aktie so sensibel auf positive Branchennachrichten reagiert, liegt an der bereits extrem starken eigenen Basis. Siemens Energy sitzt auf einem gigantischen Auftragsbestand von rund 146 Milliarden Euro. Erst kürzlich berichtete der Konzern, dass ein Viertel der neuen Aufträge im Gasturbinengeschäft direkt aus dem Bereich der KI-Rechenzentren stammt. Da die Lieferzeiten für hochmoderne Turbinen aufgrund der enormen Auslastung bereits bis in das Jahr 2030 reichen, hat das Unternehmen eine Planungssicherheit erreicht, die an der Börse mit massiven Aufschlägen honoriert wird. JP Morgan hat das Kursziel folgerichtig bereits auf 200 Euro angehoben.

Rekordjagd mit Substanz
Die Siemens Energy-Aktie ist derzeit weit mehr als ein kurzfristiger Krisengewinner des Energiepreisschocks. Das Unternehmen hat sich erfolgreich als unverzichtbarer Enabler der digitalen Infrastruktur und der Energiewende positioniert. Während geopolitische Spannungen die Energiepreise treiben, sorgt der strukturelle Bedarf an Stromnetzen und Gasturbinen für ein nachhaltiges Wachstumsszenario. Anleger sollten jedoch die psychologische Marke von 180 Euro im Auge behalten – ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte das nächste Kursziel von 200 Euro schneller in Reichweite rücken als erwartet.

Bn-Redaktion/js
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