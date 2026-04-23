Kingman Minerals:
Bohrungen abgeschlossen, Ergebnisse stehen kurz bevor! Jetzt rein?
Anzeige
Bier trinken in der Krise

Heineken und der Iran-Krieg 23.04.2026, 14:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bier auf Kneipentisch
© Bild von Daniel Reche auf Pixabay
Heineken startet mit soliden Zahlen ins Jahr, sieht sich jedoch mit zunehmenden Risiken konfrontiert. Steigende Energiekosten und geopolitische Spannungen belasten die Aussichten. Gleichzeitig zeigt der Bierkonzern operative Stärke in mehreren Schlüsselbereichen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Heineken 66,35 EUR -1,72 % L&S Exchange

Solider Jahresauftakt mit Wachstum
Im ersten Quartal erzielte Heineken einen Nettoumsatz von 6.70 Milliarden Euro nach IFRS, ein Plus von 2.5% im Vergleich zum Vorjahr. Organisch lag das Wachstum bei 2.8% und übertraf damit die Erwartungen von 2.3%. Das Absatzvolumen stieg um 2.8% beziehungsweise organisch um 1.2%, während Analysten hier mit einer Stagnation gerechnet hatten. Insgesamt belief sich der Umsatz auf 7,892 Milliarden Euro, ein Anstieg von 1.4%.

Preise treiben Erlöse je Einheit
Der Erlös pro Hektoliter erhöhte sich um 3.0%, getragen von Preisanpassungen und einem verbesserten Produktmix. Gleichzeitig sank das konsolidierte Volumen leicht um 0.2%, während das lizenzierte Volumen deutlich um 26.1% zulegte. Währungseffekte belasteten den Umsatz mit 182 Millionen Euro oder 2.8%, insbesondere durch den stärkeren Euro gegenüber dem vietnamesischen Dong, der indischen Rupie und dem äthiopischen Birr.

Premium Marken und Innovationen im Fokus
Das Premium-Segment entwickelte sich weiterhin dynamisch. Das Volumen stieg um 5.8%, wobei Heineken selbst um 6.9% zulegte. Globale Marken wie Amstel und Desperados verzeichneten ebenfalls Wachstum im hohen einstelligen Bereich. Auch alkoholfreie Produkte legten zweistellig zu, angeführt von Heineken 0.0 und Maltina. Parallel treibt der Konzern Innovationen wie neue Geschmacksrichtungen und digitale Lösungen voran.

Regionen mit gemischter Entwicklung
Regional zeigte sich ein gemischtes Bild. In Afrika und dem Nahen Osten trieben ein starker Preis-Mix und steigende Volumina, insbesondere in Äthiopien, das Wachstum. In Amerika glichen Preisanpassungen Rückgänge in Brasilien und Mexiko aus. Asien-Pazifik profitierte von einem starken Jahresstart mit Impulsen aus Vietnam, Indien und China. In Europa standen Zuwächse in Großbritannien, Frankreich und Spanien Belastungen durch Entwicklungen in Polen gegenüber.

Unsicherheiten durch Energie und Inflation
Der Ausblick bleibt von Unsicherheiten geprägt. Der Krieg im Iran treibt Energiekosten und verstärkt den Inflationsdruck, was die Nachfrage dämpfen könnte. Konzernchef Dolf van den Brink erklärte: "Der Welthandel ist komplexer und volatiler geworden, mit Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und die Kosten von Energie in bestimmten Märkten." Heineken bestätigt dennoch die Prognose eines operativen Gewinnwachstums von 2% bis 6%. Die Aktie notierte zuletzt bei 67.72 Euro und stand damit leicht bei 0.089% im Plus.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UM6S21
Ask: 1,51
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UM6S21. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ritter Sport baut erstmals Stellen ab Hauptdiskussion
2 Aktien Frankfurt Schluss: Verschärfte Lage in Nahost beunruhigt Anleger Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
4 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
7 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
3 Prozent Absturz: Lockheed enttäuscht trotz Rüstungsboom

15:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dem Dax droht die nächste Abwärtswelle: Bayer – Für die Aktie …

14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Crash im Gewinn trotz Rekordboom: Warum die Vossloh-Aktie plötzlich…

12:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Texas Instruments geht durch die Decke: Starke Zahlen und starker …

11:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IBM nach Zahlen massiv unter Druck: Wie schlimm kann es jetzt werden…

9:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy knackt Rekordmarke: ABB-Zahlen wirken wie …

Gestern 17:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

MicroStrategy schlägt BlackRock: Neuer STRC-Hebel treibt Aktie fast…

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kurs-Explosion oder Bullenfalle? Beyond Meat springt zweistellig …

Gestern 17:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer