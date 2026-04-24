6 Prozent Kurssprung

Was hinter SAPs Comeback steckt 24.04.2026, 12:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP Labs, Garching/Munich
© SAP SE / Norbert Steinhauser
Die jüngsten Quartalszahlen von SAP sorgen für spürbare Erleichterung an den Märkten. Nach massiven Kursverlusten rückt nun vor allem das Cloudgeschäft wieder in den Fokus. Anleger reagieren positiv, doch entscheidende Hürden bleiben bestehen.
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Starker Jahresauftakt mit wachsendem Cloudgeschäft

SAP ist mit einem soliden ersten Quartal ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz lag bei 9,56 Milliarden Euro und damit 6 Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders dynamisch entwickelte sich das Cloudsegment mit einem währungsbereinigten Plus von 27 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro. Auch der Nettogewinn stieg um 8 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 17 Prozent auf 2,87 Milliarden Euro.

KI treibt Wachstum und neue Marktanteile

Vor allem Investitionen in Künstliche Intelligenz zeigen Wirkung. SAP-Chef Christian Klein betonte, dass Fortschritte bei Business AI und Anwendungen wie dem Copiloten Joule das Wachstum beschleunigen. „Wir hatten einen starken Start ins Jahr“, sagte Klein. Die Integration von KI verschaffe dem Konzern Wettbewerbsvorteile gegenüber Rivalen wie Microsoft, Oracle oder Salesforce.

Entscheidende Kennzahl beruhigt Investoren

Im Fokus stand erneut der Current Cloud Backlog, der als wichtiger Indikator für zukünftige Umsätze gilt. Dieser stieg bei konstanten Währungen um 25 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro. Nachdem eine leichte Verfehlung dieser Kennzahl zuvor einen Kursverlust von über 30 Milliarden Euro ausgelöst hatte, wurde die aktuelle Entwicklung positiv aufgenommen. Die operative Marge verbesserte sich zudem auf 28,7 Prozent.

Aktie erholt sich doch Chart bleibt fragil

Die SAP-Aktie reagierte mit einem Kursplus von 6,4 Prozent und näherte sich wieder der Marke von 150 Euro. Dennoch bleibt das charttechnische Bild angespannt. Wichtige Widerstände liegen bei 154,66 Euro sowie zwischen 159,40 und 162,12 Euro. Der langfristige Abwärtstrend ist erst oberhalb von 180 Euro gebrochen. Unterstützungen bestehen weiterhin im Bereich um 137,54 Euro.

Ausblick unter geopolitischen Risiken

Für das Gesamtjahr plant SAP Clouderlöse zwischen 25,8 und 26,2 Milliarden Euro sowie einen Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro. Das Wachstum soll währungsbereinigt zwischen 23 und 25 Prozent liegen. Gleichzeitig warnt Finanzchef Dominik Asam vor Risiken durch geopolitische Spannungen wie den Nahost-Konflikt. Neben SAP bleiben auch Technologiewerte wie Nvidia, Amazon, Alphabet und kleinere KI-Spezialisten zentrale Beobachtungspunkte für Anleger.

Bn-Redaktion/tb
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