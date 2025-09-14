Anzeige
Aixtron auf Tauchstation

14.09.2025, 09:30 Uhr

Aixtron auf Tauchstation: Weiteres Kursdebakel zeichnet sich ab
© bn Symbolbild
Die Ende Juli veröffentlichten Zahlen für das 2. Quartal 2025 fielen bekanntermaßen recht ambivalent aus. Der Markt war nicht zufrieden. Die Aktie geriet daraufhin unter Druck. Und die Zahlen wirken noch nach. Die Aixtron-Aktie hat seit Wochen mit massiven Kursrückgängen zu kämpfen. Nunmehr rückt eine weitere wichtige Unterstützung in den Fokus. Sollte auch diese unterschritten werden, könnte ein Kursdebakel Form annehmen.
AIXTRON 12,23 EUR

Aixtron – Weiteres Kursdebakel zeichnet sich ab

Mitte Juli und damit bereits vor der Veröffentlichung der Q2-Daten endete die Frühjahrs-Rallye in der Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA). Im Bereich von 16,8 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein und beendeten die eindrucksvolle Aufwärtsbewegung, die Mitte April unterhalb von 9 Euro ihren Anfang nahm. Die am 31. Juli veröffentlichten Q2-Daten verstärkten die ohnehin bereits vorhandenen Konsolidierungs- und Korrekturtendenzen. Bisherige Erholungsversuche endeten, noch ehe sie sich adäquat entwickeln und so Relevanz erlangen konnten. Im Ergebnis rückte die Aktie immer dichter an die eminent wichtige Unterstützungszone um 12 Euro heran.

Aixtron Aktienanalyse

Seit einigen Handelstagen versucht die Aixtron-Aktie nunmehr, in diesem Kursbereich einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Das Unterfangen steht auf recht wackligen Beinen. Und so bleibt abzuwarten, ob es der Aktie tatsächlich gelingen wird, hier einen Boden auszubilden. Wie wichtig es aus charttechnischer Sicht wäre, dass das Vorhaben gelingt, verdeutlicht der obere Chart.

Ein signifikanter Rücksetzer unter die 12 Euro würde ein weiteres Verkaufssignal auslösen und die Korrektur befeuern. Sollte es hierzu kommen, würde sich der Aixtron-Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 10 Euro eröffnen. Selbst ein erneutes Anlaufen des markanten April-Tiefs bei 8,1 Euro wäre nicht auszuschließen.

Zusammengefasst

In der aktuellen Phase fehlen die fundamentalen Aspekte, die eine Trendwende forcieren könnten. Und so ergeht sich die Aktie in einer immer stärker werdenden Korrektur. Noch hat die Aixtron-Aktie die Chance, im Bereich von 12 Euro einen tragfähigen Boden auszubilden. Sollte sie jedoch damit scheitern, könnte es rasch ungemütlich werden, würden in diesem Fall doch weitere Abgaben drohen. Um für Entlastung zu sorgen und das Chartbild aufzuhellen, bedarf es einer kraftvollen Gegenbewegung. Eine solche müsste die Aktie jedoch über die 14 Euro führen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten kürzlich ihr Votum „hold“ für die Aktie und das Kursziel von 15 Euro für Aixtron.

Bn-Redaktion/mt
