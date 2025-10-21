Aixtron mit Q3-Eckdaten

Aixtron mit Q3-Eckdaten: Neue Kursturbulenzen voraus?
Aixtron legte zuletzt die Eckdaten für das 3. Quartal 2025 vor. Überzeugen konnten die Kennzahlen nicht. Nach anfänglichen Turbulenzen fing sich die Aktie erst einmal wieder. Ist der Abverkauf vom Tisch oder nur aufgeschoben?
Aixtron nach Eckdaten

Schauen wir uns die Eckdaten für das 3. Quartal 2025 einmal genauer an. Aixtron verzeichnete im 3. Quartal vorläufige Auftragseingänge in Höhe von rund 124 Mio. Euro. Das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal ein deutlicher Rückgang. Damals beliefen sich die Auftragseingänge auf 143,4 Mio. Euro. Den Unternehmensangaben zufolge belief sich der Umsatz im 3. Quartal auf etwa 120 Mio. Euro (Q3 / 2024: 156,3 Mio. Euro). Aixtron gab das operative Ergebnis (EBIT) mit 15 Mio. Euro an, nach 37,5 Mio. Euro in Q3 / 2024. Entsprechend betrug die EBIT-Marge 13 Prozent; ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 24 Prozent im Vorjahresquartal. Das Unternehmen konkretisierte daraufhin noch einmal die Gesamtjahresprognose. So erwartet Aixtron in 2025 unter anderem einen Umsatz in einer Spanne von 530 Mio. Euro bis 565 Mio. Euro; nach zuvor 530 Mio. Euro bis 600 Mio. Euro. Der Quartalsbericht wird am 30. Oktober veröffentlicht. 

Aixtron in der Börsennews Aktienanalyse

Drohen neue Kursturbulenzen?

Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) ist aus charttechnischer Sicht angezählt. Die zentralen Unterstützungen von 13 Euro und 12 Euro stehen im Fokus des aktuellen Handelsgeschehens. 
Einen Rücksetzer unter die 12 Euro gilt es, unter allen Umständen zu verhindern. Sollte es hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Gleichzeitig wäre mit weiteren Abgaben in Richtung 10 Euro zu rechnen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 14 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Eckdaten für das 3. Quartal riefen zahlreiche Analysten auf den Plan. Die Bewertung der Perspektiven fiel dabei durchaus unterschiedlich aus. So bestätigten die Analysten von JPMorgan ihr Votum „neutral“ für die Aixtron-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 13,4 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research sahen sich hingegen veranlasst, das Kursziel für Aixtron von 16 Euro auf 15 Euro anzupassen. Das Votum für die Aktie lautet indes unverändert „hold“. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays drehten ebenfalls am Kursziel für Aixtron. Sie senkten es von 14 Euro auf 12 Euro. Das Votum der Briten lautet noch immer „equal weight“.

Bn-Redaktion/mt
