Aixtron nach starker Rally

09.01.2026, 19:13 Uhr

Die Aktie von Aixtron hat seit dem Frühjahr 2025 eine ausgeprägte Aufwärtsbewegung gezeigt. Nach einer mehr als deutlichen Kurssteigerung kam es zuletzt jedoch zu spürbaren Gewinnmitnahmen. Aus charttechnischer Sicht mehren sich damit Hinweise, dass die Rallye an Substanz verlieren könnte.
Deutlicher Kursanstieg seit Frühjahr

Seit April 2025 konnte sich die Aixtron-Aktie stark verteuern und erreichte in dieser Woche ein Hoch oberhalb der 21-Euro-Marke. Mit dem jüngsten Rücksetzer drehte der Kurs jedoch klar unterhalb wichtiger Widerstandszonen nach unten. Diese befinden sich im Bereich zwischen rund 22 Euro und der Zone um 24 Euro. Das Scheitern an diesen Marken wird von Marktbeobachtern als erstes Warnsignal gewertet.

Divergenzen bei technischen Indikatoren

Auffällig ist die Entwicklung einzelner Indikatoren. Während frühere Kursanstiege noch von positiven Kapitalzuflüssen begleitet wurden, zeigt der Chaikin Money Flow seit einiger Zeit negative Werte. Diese Divergenz deutet darauf hin, dass die jüngste Aufwärtsbewegung nicht mehr von breiter Marktteilnahme getragen wird. Auch andere Indikatoren, darunter der Stochastic RSI, haben zuletzt Verkaufssignale geliefert.

Analystenimpuls ohne Wirkung

Vor diesem Hintergrund blieb auch eine jüngste Anpassung von Analystenseite ohne positiven Effekt. Eine Kurszielerhöhung durch Barclays wurde vom Markt nicht aufgenommen. Stattdessen gab die Aktie im XETRA-Handel deutlich nach. Dies unterstreicht die derzeit zurückhaltende Marktstimmung gegenüber dem Titel.

Aktienanalyse

Unterstützungen rücken in den Fokus

Charttechnisch rückt nun der Bereich um 20 Euro stärker in den Fokus. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieser Zone könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen. In diesem Fall lägen weitere Unterstützungen deutlich tiefer. Auch die Rolle von Leerverkäufern wird in diesem Zusammenhang wieder stärker diskutiert.

Weiterer Verlauf offen

Gelingt es der Aktie hingegen, sich oberhalb der jüngsten Unterstützungen zu stabilisieren, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend grundsätzlich intakt. In diesem Szenario würden frühere Widerstandsbereiche erneut relevant. Kurzfristig bleibt das Risiko von weiteren Gewinnmitnahmen jedoch erhöht.

Bn-Redaktion/js
