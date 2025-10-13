Anzeige
Aixtron unter Druck

13.10.2025, 14:09 Uhr

Aixtron unter Druck: Lage bleibt prekär. Weitere Kursturbulenzen drohen
© bn Symbolbild
Nein, für die Aixtron-Aktie läuft es derzeit nicht wirklich rund. Die Aktie versucht sich zwar immer wieder an Erholungen bzw. an Vorstößen auf der Oberseite, muss dabei jedoch erkennen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Vorstöße erlangten bislang keine Nachhaltigkeit und fielen recht schnell in sich zusammen; so beispielsweise der Erholungsversuch, der in der zweiten September-Hälfte zu beobachten war.
Aixtron – Lage bleibt prekär. Weitere Kursturbulenzen drohen

Dabei lief die Erholung im September zunächst so gut an. Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) überwand den markanten Widerstandsbereich von 14 Euro. Damit öffnete sich für die Aktie die Tür in Richtung des markanten Hochs aus dem Juli dieses Jahres, das bei 16,8 Euro ausgebildet wurde.

Chartanalyse

Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig gewesen, wenn es der Aixtron-Aktie gelungen wäre, den Vorstoß über die 16,8 Euro zu ziehen und damit ein neues Kaufsignal auszulösen. Dass bereits im Bereich von 16 Euro Gewinnmitnahmen einsetzten und die Aktie im weiteren Verlauf stark unter Druck geriet, bestätigt die aktuelle Schwäche.

Der Rücksetzer unter die Marke von 14 Euro löste ob ihrer Relevanz ein starkes Verkaufssignal aus. Dieses entfaltete im Anschluss seine Wirkung.

Der Blick auf den Chart verdeutlicht. Aktuell steht der wichtige Kursbereich von 13 Euro im Fokus. Dort verläuft auch die 200-Tage-Linie. Ein deutliches Unterschreiten dieses Kursbereiches und der 200-Tage-Linie würde das Chartbild von Aixtron weiter eintrüben. Gleichzeitig könnte ein solcher Rücksetzer weitere Abgaben provozieren. So liegt ein Test der zentralen Unterstützungszone um 12 Euro weiterhin in der Luft.

Zusammengefasst

In der aktuellen Phase lässt Aixtron Aufwärtsmomentum vermissen. Stattdessen steht die Aktie unter Druck. Positive Nachrichten, die eine nachhaltige Erholung stützen würden, sind derzeit Mangelware. So muss unverändert mit einem erneuten Anlaufen der 12 Euro gerechnet werden. Sollte es für die Aktie darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt es, die 14 Euro zurückzuerobern, um das Chartbild zumindest zu stabilisieren. Erste positive Akzente würde es mit dem Ausbruch über die 16 Euro und 16,8 Euro geben.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „hold“ für die Aktie und das Kursziel von 14 Euro für Aixtron.

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
