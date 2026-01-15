Aktie nimmt nächsten Widerstand ins Visier: Vestas vor dem nächsten Rallyeschub

Aktie nimmt nächsten Widerstand ins Visier

Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas steht unmittelbar davor, ihre ohnehin bis dato bereits als imposant zu bezeichnende Kursrallye weiter auszubauen. Mit Vehemenz klopft die Aktie an einen zentralen Widerstandsbereich an. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte es weit gehen.
Anfang Januar 2021 markierte die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) oberhalb von 40 Euro ein markantes Hoch. Es folgte ein sukzessiver Kursrückgang, der sich schließlich im April des letzten Jahres massiv beschleunigte und zur Ausbildung des bis dato gültigen Korrekturtiefs im Bereich von 10,9 Euro führte. Mit dem Tief setzte die Trendwende ein. 

Vestas Aktienchart

In den letzten Monaten gelang es der Vestas-Aktie, Widerstand um Widerstand zurückzuerobern. Der Markt begann, das sich aufhellende Umfeld und die stärkeren Finanzergebnisse der Dänen zu honorieren. Anleger und Investoren fassten neuen Mut. Im Ergebnis stieg Vestas zu den Highflyern des letzten Börsenjahres auf und hat offenkundig beste Voraussetzungen, auch in diesem Jahr Ähnliches zu erreichen. 

Nach dem Ausbruch über die Widerstandsmarke von 22,5 Euro nahm Vestas die 25 Euro ins Visier. Kurzzeitig zeigte sich die Aktie bereits darüber, doch so wirklich zwingend war das Ganze bislang nicht. In diesem Punkt muss Vestas nachbessern. Ein Vorstoß über die 25 Euro würde der Aktie die Tür in Richtung 27 Euro öffnen. Doch der obere Chart verdeutlicht das „eigentliche“ Kursziel dieser Erholung – den Kurs- und Widerstandsbereich von 29,5 Euro / 30 Euro. Ein Ausbruch über die 30 Euro würde die Bodenbildung abschließen und übergeordnet Kurse im Bereich von 40 Euro ermöglichen. Doch soweit ist es noch nicht – zunächst muss der Ausbruch über die 25 Euro gelingen. 

Zusammengefasst

Die Aufgabenstellung für die Aktie ist aus charttechnischer Sicht klar definiert. Vestas muss über den Widerstandsbereich 25 Euro ausbrechen, um die Erholung bzw. die untere Trendwende weiter voranzubringen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die 22,5 Euro wäre ein Rückschlag.     

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analystenmeinungen gehen weit auseinander. Während die Analysten von Bernstein Research ihr Votum „outperform“ für Vestas und das Kursziel von 195 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 26,10 Euro) jüngst besttätigten, blieben die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bei ihrem „underweight“ und dem Kursziel von 80 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 10,71 Euro)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
