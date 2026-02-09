Der Shakeout:
Allianz Prognose

Gewinn-Maschine läuft heiß 09.02.2026, 18:45 Uhr

Der Versicherungsgigant Allianz schraubt die Erwartungen nach oben und lässt Analysten jubeln. Ein Geschäftsbereich entwickelt sich zur wahren Goldgrube und treibt das Ergebnis massiv an. Experten sehen für die Aktie nun deutlich mehr Luft nach oben.
Ziele deutlich angehoben
Der DAX-Konzern strotzt vor Selbstvertrauen und hat seine Prognose für den operativen Gewinn 2025 spürbar verbessert. Statt der bisherigen Ziele peilt das Management nun 17 bis 17,5 Milliarden Euro an. Marktbeobachter rechnen laut Konsens bereits mit über 17,3 Milliarden Euro, was einem satten Plus von mehr als 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ein Bereich überragt alles
Der wahre Motor bei der ist das Schaden- und Unfallgeschäft. Hier läuft es deutlich besser als geplant, vor allem weil die wichtige Schaden-Kosten-Quote niedriger ausfällt als angepeilt. Das bringt hunderte Millionen an zusätzlichem Ergebnis. Auch sinkende Schadensfälle im Kfz-Bereich, etwa in Italien, spielen dem Konzern in die Karten.

Experten sehen Riesenpotenzial
Die Berenberg Bank zeigt sich euphorisch und traut dem Konzern ein jährliches Wachstum von 8 Prozent zu – deutlich mehr als der eigene Strategieplan vorsieht. Das Kursziel für die Allianz wurde auf 459 Euro geschraubt. Das verspricht Anlegern vom aktuellen Niveau aus ein sattes Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent.

Währung bremst nur leicht
Zwar drückt der Wechselkurs im Bereich Leben und Vermögensverwaltung etwas auf das Ergebnis, doch hohe Mittelzuflüsse gleichen das aus. Das Fundament bleibt extrem robust. Wer auf der Suche nach Qualität und Dividende ist, findet in den neuen Zahlen starke Argumente für ein langfristiges Engagement.

Bn-Redaktion/js
