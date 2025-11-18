Alphabet

Analysten-Upgrade befeuert "Goldene Welle der KI" 18.11.2025, 15:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Google
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Die Alphabet Inc.-Aktie erlebt einen neuen Schub an der Wall Street, nachdem das Analystenhaus Loop Capital die Einstufung von "Halten" auf "Kaufen" angehoben hat. Die Experten sehen die Sorgen um den Tech-Riesen durch eine "Welle der KI-Begeisterung" hinweggefegt. Die Aktie, die in diesem Jahr bereits um rund 50 Prozent zulegte, ist damit der beste Performer unter den "Magnificent Seven"-Tech-Giganten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 245,50 EUR -0,23 % Lang & Schwarz

Starke Fundamentaldaten und KI-Chips
Analyst Rob Sanderson von Loop Capital betont, dass die Position von Google Cloud und das Potenzial der unternehmenseigenen KI-Prozessoren (TPUs) am Markt zunehmend gewürdigt werden. Trotz des verschärften Wettbewerbs im KI-Bereich sei das Kerngeschäft – die Google-Suche – weiterhin äußerst robust. Das Unternehmen profitiert massiv von der steigenden Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten.

Buffett-Einstieg als Gütesiegel
Die Hochstufung von Loop Capital folgt auf die Nachricht, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. im dritten Quartal eine große Position an Alphabet aufgebaut hat. Analysten sehen in diesem Investment des legendären Value-Investors einen Vertrauensbeweis, der die starken Fundamentaldaten von Google bestätigt. Buffets Unternehmen ist bekannt dafür, Tech-Werte tendenziell zu meiden und bei Alphabet das hohe Potenzial für freien Cashflow und eine attraktive Bewertung zu sehen.

Aktienanalyse

Wall Street ist sich einig
Die positive Stimmung rund um Alphabet ist breit gefächert: Fast 90 Prozent der von Bloomberg erfassten Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Der Konsens der Analysten liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Die Aktie, die bereits mehr als 1,1 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen hat, profitiert weiterhin von der allgemeinen Zuversicht in die Führungsrolle des Konzerns im KI-Zeitalter.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU3F1M
Ask: 1,41
Hebel: 21
mit starkem Hebel
GU6D8X
Ask: 6,09
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU3F1M GU6D8X. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Wadephul macht Westbalkanländern Mut: Reformen fortsetzen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
4 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
6 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
7 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kapitalbedarf: Pfizer startet Anleihen-Offensive zur Metsera-…

15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Krypto-Schock: Bitcoin stürzt ab: Tiefster Kurs seit sieben Monaten…

15:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk unter Druck: Kracht es hier bald gewaltig?

14:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

XPeng Motors – Ausblick schürt neue Zweifel am Tesla-Rivalen

13:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vertrauenskrise bei DroneShield nach Insiderverkäufen und …

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax auf 20.000 Punkte bis Jahresende? Heidelberg Materials stemmt …

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dreht der Wind abermals? Vestas – Aktie gerät unter Druck

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Personaloffensive vor der Shopping-Saison sorgt für Aufsehen

11:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer