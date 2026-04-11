Amazon außer Rand und Band

Massive Kursrallye nur der Anfang? 11.04.2026, 08:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon außer Rand und Band: Massive Kursrallye nur der Anfang?
© Bild: istockphoto.com/Michael Vi
Nachdem das Börsenjahr 2026 bislang für die Amazon-Aktie eher ein beschwerliches war, überraschte die Aktie des Technologiekonzerns zuletzt mit enormer Aufwärtsdynamik. Ist diese Kursrallye womöglich nur der Anfang einer größeren Aufwärtsbewegung? Ein Blick auf die Charttechnik macht Hoffnung. Doch auch unter fundamentalen Aspekten tat sich einiges.
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Amazon 203,35 EUR +0,10 % Lang & Schwarz

Amazon – Massive Kursrallye nur der Anfang?

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Seit Wochen oszilliert die Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) in einer Spanne von 200 US-Dollar bis 220 US-Dollar. Nach dem knackigen Rücksetzer, der dieser Seitwärtsbewegung voranging, war die Aktie um die Ausbildung eines tragfähigen Bodens bemüht.

Die ausgeprägte Seitwärtsbewegung war Ausdruck dieses Bemühens. Kürzlich erfolgte nun der dynamische Ausbruch der Amazon-Aktie über die 220 US-Dollar hinweg. Eine eminent wichtige Horizontalunterstützung sowie die 200-Tage-Linie treffen in diesem Bereich aufeinander und bildeten ein vermeintlich hartnäckiges Cluster. Letztendlich stellte der Kursbereich aber keine ernstzunehmende Hürde dar. Die Aktie ging da durch, wie das sprichwörtlich heiße Messer durch die Butter. Amazon gelang es, das Momentum hochzuhalten. Die Aktie läuft nunmehr den nächsten relevanten Widerstandsbereich um 240 US-Dollar. Und sollte auch dieser Vorstoß gelingen, würden die nächsten relevanten Widerstände bei 250 US-Dollar und knapp 260 US-Dollar warten. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 220 US-Dollar begrenzt bleiben.

Chartanalyse

Fundamentalen Rückenwind gab es durch einen Brief des Amazon-CEOs Andy Jassy. Darin gab es einige Aussagen, die für große Aufmerksamkeit an der Börse sorgten. Unter anderem vermeldete Jassy, dass die in AWS integrierten KI-Dienste bereits einen auf das Jahr hochgerechneten Umsatz von 15 Mrd. US-Dollar generieren – rasant steigend.

Zusammengefasst

Der an die Aktionäre von Amazon gerichtete Brief des CEO Jassy sorgte an der Börse für Freudensprünge. Der Markt war verzückt. Die Aktie legte daraufhin rasant zu und knackte mit den 220 US-Dollar einen wichtigen Widerstand. Weitere Widerstände könnten fallen, da das Momentum aktuell stark zunimmt. Mit Rücksetzern muss gerechnet werden. Diese bleiben im besten Fall auf 220 US-Dollar begrenzt. Ein Ausbruch über die 260 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bleiben unverändert optimistisch für die Aktie. Ihr Votum lautet „buy“. Das Kursziel sehen die Analysten nach wie vor bei 300 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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