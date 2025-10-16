ASML nach Zahlen

Aktie mit Kursgewinnen. Die nächsten Kursziele 16.10.2025, 08:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML nach Zahlen: Aktie mit Kursgewinnen. Die nächsten Kursziele
© ASML / ASML Campus Veldhoven
Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ASML legte am gestrigen Mittwoch (15. Oktober) die Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Nachdem der Bericht für das 2. Quartal 2025 eher enttäuschend ausfiel, stand das aktuelle Zahlenwerk unter besonderer Beobachtung. Obgleich nicht alles Gold war, was da glänzte, zeigte sich der Markt mit den vorgelegten Zahlen zufrieden. Die Aktie legte im Anschluss zu. Doch was ist dieser Vorstoß wert?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 881,05 EUR +1,64 % Lang & Schwarz

ASML – Aktie nach Zahlen zunächst mit Kursgewinnen

Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an. ASML verzeichnete im 3. Quartal 2025 einen Umsatz in Höhe von 7,516 Mrd. Euro, nach 7,692 Mrd. Euro im 2. Quartal 2025. ASML wies dabei einen Nettogewinn in Höhe von 1,962 Mrd. Euro aus, nach 2,096 Mrd. Euro im Vorquartal. Das EPS belief sich im aktuellen Berichtszeitraum somit auf 5,49 Euro, nach einem EPS in Höhe von 5,90 Euro im 2. Quartal 2025. Die Bruttomarge sank von 53,7 Prozent im 2. Quartal 2025 auf nun 51,6 Prozent im 3. Quartal 2025. Die Auftragseingänge blieben im Vergleich zum Vorquartal weitgehend stabil, konnten damit dennoch die Erwartungen des Marktes erfüllen. Mit 5,399 Mrd. Euro lagen die Auftragseingänge im 3. Quartal 2025 nur leicht unter denen im 2. Quartal 2025 mit 5,541 Mrd. Euro. 

Ausblick auf das 4. Quartal 2025 als Hoffnungsschimmer

ASML erwartet im 4. Quartal 2025 einen Umsatz in einer Range von 9,2 Mrd. Euro bis 9,8 Mrd. Euro. Die Bruttomarge wird zwischen 51 Prozent und 53 Prozent liegend erwartet.

ASML Holding Aktienchart

Die ASML-Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) legte als unmittelbare Reaktion auf die Veröffentlichung zunächst zu. Dabei entfernte sich die Aktie von der Unterstützungszone um 800 Euro. Allerdings verpasste es die ASML-Aktie, den Schwung zu nutzen und über die Widerstandszone um 900 Euro vorzudringen und in Richtung 1.000 Euro nachzusetzen. Kurzum. Ein Befreiungsschlag lässt weiterhin auf sich warten. Und so besteht unverändert das Risiko, dass es zu einer Bewegung unter die 800 Euro kommt. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 750 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die frischen Zahlen riefen zahlreiche Analysten auf den Plan. So bestätigten unter anderem die Analysten der Schweizer UBS ihr Votum „buy“ für die ASML-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 940 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH6A9P
Ask: 4,56
Hebel: 21
mit starkem Hebel
VH30L1
Ask: 14,13
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH6A9P VH30L1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Novo Nordisk in der Krise: Wegovy verliert Markt!

Gestern 17:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: KI-Hype treibt Energieriesen an

Gestern 17:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Neuer Technikchef verspricht Wandel

Gestern 17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldman Sachs nach Zahlen: Kippt die Aktie nun nach unten weg?

Gestern 15:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chip-Monopolist: ASML trotzt Handelskrieg dank KI-Auftragsflut

Gestern 12:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power: Ist die Wunder-Rallye schon vorbei?

Gestern 12:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Wie das Kaninchen vor der Schlange!

Gestern 12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Logistik-Offensive: DHL investiert 300 Millionen in Afrika-Expansion…

Gestern 11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer