Mpox-Impfstoff treibt Bavarian Nordic Aktie in die Höhe

Die dänische Biotechfirma Bavarian Nordic erlebte in den letzten Tagen einen beachtlichen Anstieg ihres Aktienkurses. Grund dafür war die Nachricht, dass das Unternehmen bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine Erweiterung der Zulassung für seinen Mpox- und Pocken-Impfstoff auf Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren beantragt hat. Diese Entwicklung führte zu einem kräftigen Kursgewinn von 50 Prozent innerhalb von nur vier Tagen.

Gesundheitsnotstand treibt Nachfrage nach Impfstoff

Die globale Besorgnis über den Ausbruch des Mpox-Virus in der Demokratischen Republik Kongo und anderen afrikanischen Ländern hat die Nachfrage nach Impfstoffen stark erhöht. Am Mittwoch rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den globalen Gesundheitsnotstand aus, nachdem das Virus auch in Nachbarländer übergesprungen war. Neue Infektionen in Schweden und Pakistan unterstreichen die Dringlichkeit der Situation. Bavarian Nordic ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das einen zugelassenen Mpox-Impfstoff anbietet, was das Interesse an ihrer Aktie deutlich verstärkt.

Erweiterte Zulassung und geplante Studien

Der Impfstoff von Bavarian Nordic ist derzeit nur für Erwachsene zugelassen, doch die steigenden Infektionszahlen, insbesondere in Afrika, erfordern laut dem CEO Paul Chaplin dringend erweiterte Schutzmaßnahmen. Das Unternehmen plant daher eine klinische Studie zur Sicherheit des Impfstoffs bei Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren. Diese Studie, unterstützt von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), soll noch in diesem Jahr in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda beginnen. Die Entscheidung der EMA zur Zulassungserweiterung wird im vierten Quartal erwartet.

Aktie auf Rekordhoch

Die positiven Nachrichten um die geplante Zulassungserweiterung ließen die Aktie von Bavarian Nordic stark ansteigen. In Kopenhagen erreichte der Kurs ein Zwei-Jahres-Hoch von 269,80 Kronen, was einem Anstieg von gut zwölf Prozent entspricht. Seit Wochenbeginn hat sich das Kursplus damit auf etwa 40 Prozent summiert.

Die Aktie profitiert von der weltweiten Besorgnis über das Mpox-Virus und den begrenzten Alternativen auf dem Markt.

Ausblick

Die Zukunftsaussichten für Bavarian Nordic bleiben vielversprechend, insbesondere wenn die Zulassungserweiterung für Jugendliche genehmigt wird. Der Erfolg der klinischen Studien könnte zudem weitere Märkte erschließen und das Unternehmen langfristig als führenden Anbieter im Bereich der Mpox- und Pocken-Impfstoffe etablieren. Anleger blicken gespannt auf die kommenden Entwicklungen.