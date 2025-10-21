Biotech-Wende

Symbolbild Biotech-Branche
© Bild von OsloMetX auf Pixabay
Die Aktie des Krebsforschungsspezialisten Illumina steckt seit Jahren in einem Abwärtstrend. Doch nun mehren sich die Anzeichen für eine Trendwende. Die Aktie hat die Mehrjahrestiefs hinter sich gelassen und sendet ein bedeutendes charttechnisches Kaufsignal. Angesichts der übersehenen Wachstumsdynamik in der gesamten Biotech-Branche könnte dem Unternehmen eine rasche Aufholjagd bevorstehen.
Tiefer Fall nach Wachstumsstopp
Die jahrelange Kursflaute, die die Illumina-Aktie vom Allzeithoch um mehr als 80 Prozent abstürzen ließ, war auf stagnierende Umsätze und die juristischen Querelen um die Tochtergesellschaft Grail zurückzuführen. Die Verluste haben die Aktie auf ein Niveau gedrückt, das für viele Analysten nunmehr eine faire Bewertung signalisiert.

Das Kaufsignal ist aktiv
Obwohl die Erlöse in den letzten Quartalen leicht rückläufig waren, hat sich die Profitabilität deutlich verbessert. Die Aktie konnte am Wochenauftakt sowohl die 50- als auch die 200-Tage-Linie überwinden, was ein deutliches Kaufsignal auslöst. Experten sehen dadurch die Chance auf eine nachhaltige Trendwende, die einen deutlichen Kurssprung ermöglichen könnte.

Aktienanalyse

Indikatoren bestätigen den Aufwärtstrend
Die technischen Indikatoren untermauern die Nachhaltigkeit der Erholung. Der Relative-Stärke-Index (RSI) signalisiert Stärke, und der Trendstärkeindikator MACD steht kurz vor dem Sprung in die positive Zone. Sollte der Aktie nun der Durchbruch über eine wichtige Widerstandslinie gelingen, könnte sich ein initiales Anstiegspotenzial von bis zu 30 Prozent eröffnen.

Unterbewertetes Potenzial
Auch die fundamentale Bewertung spricht für eine Aufholjagd. Die Aktie wird nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt bewertet. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis handelt Illumina sogar mit einem deutlichen Abschlag gegenüber seinen Wettbewerbern, was die Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung hoher Mittelzuflüsse unterstreicht. Die noch verhaltenen Kursziele der Analysten könnten in Kürze nach oben angepasst werden und der Aktie so zusätzlichen Schub verleihen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
