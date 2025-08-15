Chip-Gigant stürzt ab!

Der führende US-Hersteller von Chipproduktionsanlagen, Applied Materials, hat seine Anleger mit einem unerwartet schwachen Ausblick für das laufende Quartal geschockt. Obwohl die Zahlen für das abgelaufene Quartal die Erwartungen übertrafen, sorgten die düsteren Prognosen für einen massiven Kursrutsch der Aktie. Vor allem Unsicherheiten rund um das Geschäft in China und ausstehende Exportlizenzen belasten das Unternehmen schwer.
Pessimistischer Ausblick schlägt auf die Stimmung
Für das vierte Quartal stellte Applied Materials deutlich niedrigere Gewinn- und Umsatzprognosen in Aussicht, als die Analysten erwartet hatten. Das Management begründete diesen Schritt mit einem "erhöhten makroökonomischen und politischen Umfeld", das die Geschäftsaussichten deutlich einschränke. Die Märkte reagierten darauf mit einem zweistelligen Kursverlust.

Aktienanalyse

Der China-Faktor
Ein zentraler Grund für die trüben Aussichten ist das wichtige Geschäft in China. Applied Materials kämpft derzeit mit einem großen Rückstau bei Anträgen für Exportlizenzen, die von der US-Regierung noch nicht erteilt wurden. Das Unternehmen erwartet, dass sich an dieser Situation im kommenden Quartal nichts ändern wird, was die Planbarkeit massiv erschwert.

Belastung durch Handelsspannungen
Finanzvorstand Brice Hill gab eine deutliche Warnung aus: Die rückläufigen Umsätze in China dürften wohl noch "mehrere Quartale" andauern. Neben einer "Kapazitätskonsolidierung" wird die Nachfrage auch von den politischen Rahmenbedingungen gedrückt. Insbesondere drohende Zölle, die von der Trump-Administration angekündigt wurden, könnten die Preise für importierte Chips verdoppeln. Dies zwingt Käufer dazu, in den Aufbau von Produktionskapazitäten in den USA zu investieren, was das Geschäft im Ausland weiter belastet.

Erfolgreiches Quartal, dennoch Enttäuschung
Der pessimistische Ausblick überschattet die eigentlich positiven Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals. In diesem Zeitraum übertraf Applied Materials die Erwartungen der Analysten sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Auch das wichtigste Segment "Semiconductor Systems" wuchs im Vergleich zum Vorjahr deutlich.

Politische Rückendeckung ohne kurzfristigen Effekt
Obwohl US-Präsident Donald Trump das Unternehmen erst kürzlich öffentlich für seine Beteiligung an der Stärkung der US-Chip-Produktion lobte, scheint dies die unmittelbaren operativen Schwierigkeiten nicht zu beheben. Die Ankündigung, mit Apple zusammenzuarbeiten und zusätzliche Fertigungskapazitäten in den USA aufzubauen, wirkt sich demnach nicht direkt auf die aktuellen Geschäftsprognosen aus.

Stark geteilte Meinungen in der Community
In der Börsennews-Community werden die Aussichten von Applied Materials kontrovers diskutiert. Während einige Anleger die aktuelle Situation als langfristige Kaufgelegenheit sehen und den Wert weiter aufbauen möchten, zeigen sich andere Nutzer besorgt. Sie erwarten einen weiteren Kursrückgang und sehen die Ursache hierfür maßgeblich in der unsicheren Handelspolitik. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
