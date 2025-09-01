Das ist noch nicht ausgestanden

Das ist noch nicht ausgestanden: Vestas - Aktie muss nachsetzen
© Foto von Irina Iriser auf Pexels
In der aktuellen Gemengelage tut sich die Aktie des dänischen Windkraftanlagenunternehmens Vestas schwer damit, den markanten Widerstandsbereich von 18 Euro nachhaltig zu überwinden. Die Bodenbildung bzw. die untere Trendwende machte in den letzten Wochen und Monaten große Fortschritte. Dennoch muss Vestas weitere Hürden auf dem Weg zum Comeback überwinden. Eine davon ist der genannte Widerstandsbereich.
Vestas hat am 13. August die Zahlen für das 2. Quartal 2025 veröffentlicht. Obgleich nicht alles Gold war, was da glänzte, wusste Vestas im Großen und Ganzen zu überzeugen. Trotz einiger Makel im Quartalsbericht fällte auch der Markt ein positives Urteil und schickte die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) auf Rallyekurs. 

Vestas Aktienchart

Im Ergebnis erreichte die Vestas-Aktie den eingangs genannten Widerstandsbereich um 18 Euro / 18,4 Euro. Die Wucht des Vorstoßes reichte jedoch nicht aus, um den Widerstandsbereich aufzubrechen und die Tür in Richtung 22 Euro aufzustoßen. Das Kaufsignal blieb aus. Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn die Gewinnmitnahmen auf 17 Euro begrenzt blieben. Unter bullischen Aspekten wäre aber auch ein Test des Kursbereiches um 15,8 Euro noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Anderenfalls würde die Vestas-Aktie eine Ausdehnung der Korrektur provozieren. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 14 Euro zu verorten. Eine wichtige Horizontalunterstützung sowie der bis dato gültige Aufwärtstrend verlaufen in diesem Bereich. Ein Unterschreiten der 14 Euro würde somit eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Die Analysten von JPMorgan bestätigten kürzlich noch einmal ihr Votum „overweight“ für die Aktie und das Kursziel von 164 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 21,97 Euro). Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten zuletzt ihr Votum „outperform“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 128 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 17,15 Euro). Die Analysten von Jefferies hoben hingegen ihr Kursziel für Vestas von 126 Dänische Kronen auf 149 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 19,96 Euro).

Vestas legte sehr ordentliche Zahlen vor. Der Schwung nach der Zahlenveröffentlichung reichte jedoch nicht aus, um das Widerstandscluster um 18 Euro aufzubrechen. Für Vestas muss es nun darum gehen, zügig einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden; im besten Fall im Bereich von 15,8 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
